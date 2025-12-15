Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 - Μέχρι πότε, οι λόγοι

H κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό», τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα υπόλοιπα τμήματα.

Δεν ολοκληρώθηκαν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα οι εργασίες συντήρησης των σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 του Μετρό «Δάφνη – Νέος Κόσμος» και η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση για δύο ημέρες, εξέλιξη που επηρεάζει τη λειτουργία τριών σταθμών, οι οποίοι κατά συνέπεια θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη.

Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, «τις ημέρες αυτές, οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας».

H κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό», τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς του μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.