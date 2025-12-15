Οικονομία | Ελλάδα

ΤτΕ: Προσδοκίες για χαμηλότερο πληθωρισμό, αλλά με διαφορά από την Ευρωζώνη

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΤτΕ: Προσδοκίες για χαμηλότερο πληθωρισμό, αλλά με διαφορά από την Ευρωζώνη
Για το επόμενο διάστημα αναμένεται σταθεροποίηση σε χαμηλότερα επίπεδα, όμως η μεγάλη διαφορά με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης παραμένει.

Στις μεγάλες διακυμάνσεις που καταγράφονται στις τιμές των υπηρεσιών αποδίδει το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδας τις μεταβολές στον πληθωρισμό ο οποίος επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και επιταχύνθηκε το Νοέμβριο. Για το επόμενο διάστημα αναμένεται σταθεροποίηση σε χαμηλότερα επίπεδα, όμως η μεγάλη διαφορά με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης παραμένει.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η μέση εκτίμηση των επιχειρήσεων για τον πληθωρισμό του επόμενου έτους υποχώρησε το τρίτο τρίμηνο του 2023 στο 2,8% από 3% που ήταν το δεύτερο τρίμηνο, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στο 2,5%. Οι προσδοκίες για την επόμενη τριετία παρέμειναν σταθερές στο 2,8% για την Ελλάδα και 3% στην Ευρωζώνη.

Ακόμη τα στοιχεία της έρευνας PMI δείχνουν πως ο ρυθμοί αύξησης των τιμών παραγωγού στη μεταποίηση έπεσαν το Νοέμβριο καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν οριακά τις τιμές τους για να ενισχύσουν τη ζήτηση, ενώ στις έρευνες οικονομικής συγκυρίας αποτυπώνεται προσδοκία για χαμηλότερο πληθωρισμό με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα.

Η Έρευνα Προσδοκίας των Καταναλωτών που πραγματοποιεί η EKT έδειξε τον Οκτώβριο μείωση της μέσης προσδοκώμενης τιμής του πληθωρισμού της Ελλάδας σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες: Για τους επόμενους 12 μήνες στο 7,2% από 8% που ήταν τον Σεπτέμβριο, στην τριετία στο 6,4% από 7,8% και στα πέντε χρόνια στο 5,2% από 5,4% τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη οι προσδοκίες παρέμειναν σταθερές στο 2,8%, 2,5% και 2,2% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια του ευρώ, οι αγορές εκτιμούν πως θα παραμείνουν σταθερά μέχρι το τέλος του έτους και βλέπουν πιθανότητα 95% ότι τα επιτόκια δεν θα υποχωρήσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026, ενώ ένα μήνα πριν έδιναν μια πιθανότητα 30% για μια νέα μείωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

tags:
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
Πληθωρισμός
Ελλάδα
Ευρωζώνη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider