Ευρωαγορές: Κέρδη στον απόηχο των αποφάσεων Fed και SNB

Με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες την Πέμπτη, με τους επενδυτές να συνεχίζουν την διεξοδική ανάλυση της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την συνεδρίαση της Πέμπτης, με τους επενδυτές να συνεχίζουν την διεξοδική ανάλυση της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, κατά την οποία προχώρησε στην τρίτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, αλλά και την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας που διατήρησε σταθερά τα επιτόκια.

Η μείωση της Fed επιτεύχθηκε με ψήφους 9-3 -κάτι που δεν έχει συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019- στο εύρος 3,50%-3,75% (χαμηλό από Οκτώβριο 2022), ολοκληρώνει το πολυτάραχο 2025 η Fed την Τετάρτη, με νεύμα για μία περικοπή -0,25% το 2026 και άλλη μία αντίστοιχη το 2027 με βάση το dot plot, καθώς οι αξιωματούχοι υπολείπονται οικονομικών data, μετά το shutdown ενώ η αγορά εργασίας των ΗΠΑ δέχεται πιέσεις ελέω δασμών Τραμπ και επίμονου πληθωρισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,55% στις 581,34 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και χρηματιστήρια να κλείνουν τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος. Ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,88% στις 5.758 μονάδες.

Ο κλάδος των αμυντικών μετοχών έκλεισε με απώλειες, με τον δείκτη Stoxx 600 Aerospace and Defense να υποχωρεί κατά 0,8%, αν και έχει σημειώσει άλμα 52% μέχρι στιγμής φέτος. Επίσης οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν επηρεασμένες από τα απογοητευτικά αποτελέσματα του αμερικανικού κολοσσού Oracle που έχασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με την μετοχή της SAP να υποχωρεί 0,8%, ενώ η ASMI έχασε 1%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,66% στις 24.278 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε κέρδη 0,79% στις 8.085 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,49% στις 9.703 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,54% στις 43.702 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε στις 16.883 μονάδες, με +0,72%.

Μετά την συνεδρίαση της Fed, o πρόεδρος της Τζερόμ Πάουελ, ανέδειξε τη σαφή επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και τον «κολλώδη» πληθωρισμό στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την διήμερη συνάντηση της FOMC, επαναλαμβάνοντας πως δεν υφίσταται δρόμος δίχως ρίσκο στη νομισματική πολιτική, ενώ διαμήνυσε πως θα επανεκκινήσουν οι αγορές ομολόγων με 40 δισ. δολάρια με στόχο τη διατήρηση των «άφθονων» τραπεζικών αποθεματικών.

«Δεν υπάρχει καμία οδός χωρίς κίνδυνο για την πολιτική καθώς πλοηγούμαστε σε αυτήν την ένταση μεταξύ των στόχων μας για την απασχόληση και τον πληθωρισμό» υπογράμμισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως η διττή αποστολή της Fed είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του 2%, συνοδευόμενη με την ελαχιστοποίηση της ανεργίας.

Πίσω στην Ευρώπη, η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, σημειώνοντας πως ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τον αναμενόμενο. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο το τρίτο τρίμηνο, ανέφερε η Ελβετική κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι «οι αμερικανικοί δασμοί και η αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία, η οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες παρέμεινε μέχρι στιγμής πιο ανθεκτική από ό,τι είχε υποτεθεί».