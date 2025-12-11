Οικονομία | Διεθνή

Αμετάβλητα στο 0% τα επιτόκια στην Ελβετία - Θετικά νέα από τον πληθωρισμό

Η Βέρνη παραπαίει από το προσωρινό πλήγμα που δέχτηκε από ορισμένους από τους υψηλότερους «αμοιβαίους» δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αμετάβλητα στο 0% άφησε τα επιτόκιά της η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank - SNB) την Πέμπτη, με ώθηση από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η οικονομική ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη στο τρίτο τρίμηνο, ανέφερε η SNB σε ανακοίνωσή της, χωρίς να τονίζει ότι «οι δασμοί των ΗΠΑ και η αβεβαιότητα στην εμπορική πολιτική επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία, η οποία μέχρι στιγμής παραμείνει πιο ανθεκτική από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί».

Ο καθορισμός των επιτοκίων έχει γίνει μια πράξη λεπτής ισορροπίας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της SNB, καθώς προσπαθούν να αποφύγουν την εφαρμογή αρνητικών επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι η χώρα οδεύει προς αποπληθωριστικά μονοπάτια.

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία υποχώρησε στο 0% τον Νοέμβριο, με την αυξανόμενη ζήτηση για το ελβετικό φράγκο - που θεωρείται ευρέως ως ασφαλές καταφύγιο - να ασκεί αποπληθωριστική πίεση στην οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές φέτος.

Ενώ η Ελβετία κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα για να μειώσει τους δασμούς στο 15%, αξιωματούχοι προειδοποίησαν τον Οκτώβριο ότι ο υψηλότερος συντελεστής του 39% - ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο - επέφερε «μεγάλο βάρος» σε ορισμένους από τους βασικούς τομείς της οικονομίας.

