ΧΑ: Με το «δεξί» στον Δεκέμβριο ο Γενικός Δείκτης

Αν και με ισχνό τζίρο, το ΧΑ έκλεισε στα υψηλά ημέρας, κόντρα στις πτωτικές τάσεις των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Motor Oil και Eurobank ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap.

Αν και με ισχνό τζίρο, που στην κανονική διάρκεια των συναλλαγών βρισκόταν λίγο κάτω από τα 110 εκατ. ευρώ και εκτοξεύθηκε κατά 50% περίπου στη φάση των δημοπρασιών, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών κατάφερε τη Δευτέρα να κλείσει στα υψηλά ημέρας, και μάλιστα κόντρα στις πτωτικές τάσεις που επικράτησαν κυρίως στη Φρανκφούρτη, αλλά και στο Παρίσι.

Στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης 10 περίπου μονάδων και, αφού άλλαξε πρόσημο 17 φορές, κατάφερε από τις 15:00 και μετά να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος και να διευρύνει σταδιακά τα κέρδη του, με ώθηση από επιλεκτικές τοποθετήσεις σε τραπεζικά και μη blue chips.

Οι τοποθετήσεις αυτές, αν και σε… «ρηχά νερά» από πλευράς τζίρου, επέτρεψαν στην ελληνική αγορά, που στο κλείσιμο του Νοεμβρίου συνέχιζε να εμφανίζει την υψηλότερη απόδοση μεταξύ όλων των εθνικών χρηματιστηρίων εντός του 2025, να κάνει «ποδαρικό με το δεξί» στον Δεκέμβριο, «αγνοώντας» το νέο κύμα ανησυχίας που δημιούργησε η συνεχιζόμενη διολίσθηση του bitcoin.

Με τη σημερινή του άνοδο ο ΓΔ «έσβησε» τις απώλειες του πτωτικού διημέρου που είχε προηγηθεί, καθώς έκλεισε στις 2.099,35 μονάδες με άνοδο 0,78%.

Όπως σημείωνε σε σημερινή της ανάλυση η Fast Finance, η αγορά συνεχίζει να κινείται στο άνω μέρος της τετράμηνης συσσώρευσης και το επόμενο διάστημα θα φανεί αν βρισκόμαστε κοντά σε ανοδική λύση ή όχι, αν και «το μόνο σίγουρο είναι ότι μια ανοδική λύση θα προσελκύσει ακόμα περισσότερους επενδυτές στην αγορά».

Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε, κυρίως χάρη στη μεγάλη άνοδο της Eurobank, κλείνοντας με κέρδη 1,24% στις 2.356,23 μονάδες. Ειδικά για τις τράπεζες, οι αναλυτές της Alpha Finance προστέθηκαν σήμερα σε όσους βλέπουν ισχυρή δυναμική το 2026, αναθεωρώντας ανοδικά τις τιμές-στόχους για ΕΤΕ, Eurobank, Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό 62 μετοχές ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση ενισχυμένες, έναντι 56 που υποχώρησαν και 33 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 160,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €13,68 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε το άλμα 4,72% της Motor Oil σε νέα υψηλά, με κλείσιμο στα 29,74 ευρώ. Μεγάλη άνοδος και για τη Eurobank (+3,87%) στα 3,54 ευρώ, όπως και για την ElvalHalcor (+2,16%) στα 3,31 ευρώ.

Ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 1% ακολούθησαν η Τρ. Κύπρου (+1,50%) στα €8,12, ο ΟΠΑΠ (+1,36%) στα €17,86, ο ΟΤΕ (+1,17%) στα €17,31 και η Τρ. Πειραιώς (+1,13%) στα 7,15 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη έκλεισαν τη διαπραγμάτευση οι μετοχές των ΕΤΕ (+0,74%), ΕΥΔΑΠ (+0,68%), Cenergy (+0,68%), ΔΑΑ (+0,59%), Optima (+0,52%), Coca-Cola HBC (+0,8%), Helleniq Energy (+0,24%) και Jumbo (+0,15%), ενώ αμετάβλητη στα €9,90 έκλεισε η Viohalco.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Aegean με απώλειες 2,37%, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι τίτλοι των Alpha Bank (-0,85% και χωρίς το μέρισμα των 0,0484905441 ευρώ ανά μετοχή), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,81%), Τιτάν (-0,55%), Metlen (-0,54%), Lamda Development (-0,43%), ΔΕΗ (-0,34%), Σαράντης (-0,32%) και Aktor (-0,22%).