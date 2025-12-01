Η Κομισιόν ενισχύει την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα εντός και εκτός Ευρώπης με 235 διασυνοριακά έργα

Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί τις Ημέρες Ενέργειας για τα ΕΚΕ, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην πρακτική εφαρμογή των ΕΚΕ και των ΕΑΕ. Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν θα παραστεί στην εκδήλωση.

Χορήγησε σε 235 διασυνοριακά ενεργειακά έργα καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) ή έργου αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ) η Κομισιόν σύμφωνα με ανακοίνωση. Τα έργα θα μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) και θα υποβληθούν σε ταχείες κανονιστικές διαδικασίες, ώστε να εκτελεστούν πιο γρήγορα.

Τα έργα αυτά έρχονται να βελτιώσουν τη διασυνδεσιμότητα εντός της Ευρώπης αλλά και με τις γειτονικές χώρες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), να στηρίξουν την απανθρακοποίηση, και να αυξήσουν την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με αυτόν τον κατάλογο έργων, η ΕΕ κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

Τα νέα ΕΚΕ και ΕΑΕ (τα δεύτερα στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας), περιλαμβάνουν έργα στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του υδρογόνου, των υποδομών μεταφοράς άνθρακα και των έξυπνων δικτύων φυσικού αερίου. Δεδομένου ότι οι επενδυτικές ανάγκες για τις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,5 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2040, τα έργα αυτά θα συμβάλουν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί για το 2040.

Η Επιτροπή θα επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας έως το τέλος του έτους τη δέσμη μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, και θα επεξεργαστεί το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία «Ενεργειακές Λεωφόροι», την οποία δρομολόγησε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην τελευταία ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

