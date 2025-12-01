Wall Street: Πτωτικό ξεκίνημα στον Δεκέμβριο με βαρίδι τεχνολογία και Bitcoin

Στο ταμπλό, η μετοχή της Broadcom κάνει «βουτιά» άνω του 3%, ενώ πτώση άνω του 1% καταγράφουν οι Meta και Alphabet.

Απώλειες σημειώνονται στη Wall Street στην αρχή της νέας εβδομάδας καθώς η πτωτική πορεία του Bitcoin συμπαρασύρει τους δείκτες, ενώ η μεταβλητότητα του Νοεμβρίου φαίνεται να ακολουθεί την αγορά και στον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,42% στις 47.516 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 χάνει 0,49% στις 6.815 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 0,73% στις 23.195 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Broadcom κάνει «βουτιά» άνω του 3%, ενώ πτώση άνω του 1% καταγράφουν οι Meta και Alphabet υποδεικνύοντας ότι η αστάθεια στη διαπραγμάτευση μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζεται.

Από την άλλη, άλμα 4,22% σημειώνει η μετοχή της Nvidia μετά την ανακοίνωση ότι αποκτά μερίδιο 2 δισ. δολαρίων στην εταιρεία λογισμικού σχεδιασμού chip Synopsys, διευρύνοντας την πολυετή συνεργασία τους για την κοινή ανάπτυξη νέων εργαλείων σχεδιασμού προϊόντων για διάφορους κλάδους, με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ως αιχμή του δόρατος.

Παράλληλα, το Bitcoin κατρακύλησε έως και 6% κάτω από το όριο των 86.000 δολαρίων. Η «κορωνίδα» των κρυπτονομισμάτων διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Η αγορά κρυπτονομισμάτων στέκεται σε ασταθές έδαφος μετά από μια εβδομάδα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε όταν έγιναν «καπνός» περίπου 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις, λίγες ημέρες μετά το ιστορικό υψηλό των 126.251 δολαρίων του Bitcoin.