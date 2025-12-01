Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη» , δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες του που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα» , δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

