Μακρόν και Ζελένσκι συνομίλησαν με τον Γουίτκοφ από το Ελιζέ

Πηγή: Associated Press - Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Εμανουέλ Μακρόν
Οι Ζελένσκι και Μακρόν συνομίλησαν επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Παρίσι, είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Ουκρανικό Στιβ Γουίτκοφ και τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, οι οποίοι διεξάγουν συνομιλίες στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι Ζελένσκι και Μακρόν συνομίλησαν επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες (Γερμανίας, Πολωνίας, Ιταλίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Δανίας και Ολλανδίας), καθώς και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) Μαρκ Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

