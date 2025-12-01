Σχεδόν 800 νεκροί από τις πλημμύρες σε Ινδονησία, Μαλαισία και Ταϊλάνδη

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από μια σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μάλακα.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσε ένας κυκλώνας στην Ινδονησία ξεπέρασε σήμερα τους 600 καθώς οι διασώστες αγωνίζονται να καθαρίσουν δρόμους και οι βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αποκάλυψαν την κλίμακα μιας καταστροφής που έχει κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Ασία.

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από μια σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μάλακα προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμου για μια εβδομάδα, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες να προσεγγιστούν άνθρωποι που έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις λάσπης και νερά πλημμύρας σε μεγάλο ύψος.

Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία ενώ ο απολογισμός των θανάτων έφθασε τους 604 στην Ινδονησία σήμερα με 464 ανθρώπους να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Κάτω από λιακάδα και καθαρό γαλάζιο ουρανό στην πόλη Παλεμπάγιαν στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, εκατοντάδες άνθρωποι καθάριζαν τη λάσπη, τους πεσμένους κορμούς δέντρων και μπάζα από τους δρόμους καθώς ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούσα να διασώσουν πολύτιμα αντικείμενα όπως έγγραφα και μοτοσικλέτες από τα κατεστραμμένα σπίτια τους.

Άνδρες με στολές παραλλαγής άνοιγαν δρόμο μέσα από ξύλα, μπετόν και λαμαρίνες καθώς φορτηγά γεμάτα ανθρώπους περνούσαν ψάχνοντας για μέλη της οικογένειας και παραδίδοντας νερό σε ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους προχωρούσαν αργά μέσα στη λάσπη που έφθανε μέχρι το γόνατο.

Οι κυβερνητικές προσπάθειες ανάκαμψης περιλαμβάνουν αποκατάσταση δρόμων, γεφυρών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Περισσότερα από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην Ινδονησία και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο επισκέφθηκε τις τρεις πληγείσες περιοχές σήμερα και εξήρε το σθένος των κατοίκων απέναντι στην καταστροφή όπως την αποκάλεσε.

«Υπάρχουν δρόμοι που είναι ακόμη κομμένοι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες», δήλωσε στη Βόρεια Σουμάτρα.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή την καταστροφή με δύναμη ψυχής και αλληλεγγύη. Η χώρα μας είναι δυνατή αυτή τη στιγμή, ικανή να το ξεπεράσει».

Η καταστροφή στις τρεις χώρες έρχεται έπειτα από μήνες δυσμενούς και φονικού καιρού στη Νοτιοανατολική Ασία, περιλαμβανομένων τυφώνων που σάρωσαν τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ και προκάλεσαν συχνές και παρατεταμένες πλημμύρες αλλού.

Επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ