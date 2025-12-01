Credit Suisse: Νέες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος - Ποιο είναι το σκάνδαλο tuba bond στη Μοζαμβίκη

Το περίφημο σκάνδαλο tuna bond που προκάλεσε οικονομική κρίση στη χώρα περίπου μια δεκαετία πριν.

Νέες κατηγορίες στην Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος απαγγέλθηκαν από Ελβετούς εισαγγελείς, για ύποπτες αμοιβές υπηρεσιών σε μορφή δανείων που προσφέρθηκαν στη Μοζαμβίκη. Σύμφωνα με το Reuters, οι εν λόγω αμοιβές αφορούσαν τη χρηματοδότηση ενός στόλου αλίευσης τόνου, που εξελίχθηκε στο περίφημο σκάνδαλο tuna bond που προκάλεσε οικονομική κρίση στη χώρα περίπου μια δεκαετία πριν.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) αναφέρει ότι η Credit Suisse και η διάδοχός της, UBS, ευθύνονται για τη μη αποτροπή του αδικήματος λόγω οργανωτικών ελλείψεων. Συγκεκριμένα, το γραφείο απήγγειλε επίσης κατηγορίες σε έναν πρώην υπάλληλο της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος, ενώ η ποινική δίωξη εναντίον ενός άλλου πρώην υπαλλήλου της ελβετικής τράπεζας έχει αποσυρθεί.

Η UBS από την πλευρά της απέρριψε τους ισχυρισμούς, οι οποίοι ανάγονται σε γεγονότα που ήρθαν στο φως το 2016, πολύ πριν από την εξαγορά της Credit Suisse το 2023. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας» τόνισε η UBS σε ανακοίνωσή της. Το σκάνδαλο με τα «ομόλογα τόνου» της Μοζαμβίκης οδήγησε την Credit Suisse σε ένα βαρύ πρόστιμο, και μια έρευνα για μεταφορές ύποπτων δωροδοκιών μέσω των λογαριασμών της.

Η υπόθεση αφορά δάνεια άνω των 2 δισ. δολαρίων που χορηγήθηκαν από την Credit Suisse σε κρατικές εταιρείες στη Μοζαμβίκη. Περίπου 7,9 εκατ. δολάρια φέρεται να μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών της Μοζαμβίκης σε λογαριασμούς που διατηρούσε η εταιρεία στην Credit Suisse στην Ελβετία, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Το Γραφείο του Εισαγγελέα ισχυρίζεται ότι τα χρήματα που ελήφθησαν αποκτήθηκαν ή διευκολύνθηκαν μέσω δωροδοκίας αξιωματούχων της Μοζαμβίκης και παραπτωμάτων του δημόσιου τομέα.

Αφού πιστώθηκαν τα χρήματα, ο κάτοχος του λογαριασμού μετέφερε 7 εκατ. δολάρια σε λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όταν η Credit Suisse ξεκίνησε έρευνες για την εμπορική σχέση, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης φέρεται να συνέστησε στην τράπεζα να μην υποβάλει αναφορά στις αρχές ξεπλύματος χρήματος, αλλά αντ' αυτού να τερματίσει τη σχέση.