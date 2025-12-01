ΕΛΑΣ: Δέκα νεκροί και 610 τραυματίες σε 530 τροχαία τον Νοέμβριο στην Αττική

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 610 τραυματίστηκαν (11 σοβαρά, 599 ελαφρά) σε 530 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 35.627 παραβάσεις από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 46 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

2.609 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ