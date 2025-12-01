Μιχαηλίδου: Η προσιτή στέγαση είναι ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής

Όπως δήλωσε η υπουργός, πρόκειται για ένα ζήτημα, που εκτός από εθνική προτεραιότητα, αφορά και εκατομμύρια συμπολίτες μας σε όλη την Ευρώπη.

Στη σημασία της προσιτής στέγασης, «ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και άμβλυνσης των ανισοτήτων», αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε η υπουργός, πρόκειται για ένα ζήτημα, που εκτός από εθνική προτεραιότητα, αφορά και εκατομμύρια συμπολίτες μας σε όλη την Ευρώπη, ώστε από τα πρώτα συμπεράσματα να μπορούμε «να περάσουμε στο πρώτο σχέδιο ευρωπαϊκής πολιτικής για την προσιτή στέγαση» και στη συνέχεια «να το πάμε ένα βήμα παραπέρα» είτε μέσα «από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως έχει διασαφηνίσει ο επίτροπος Γιόργκενσεν, είτε μέσα από την καινούργια επενδυτική πλατφόρμα, αλλά και μέσα από την αλλαγή απόψεων γνώσεων και πρακτικών διαφορετικών κρατών μελών».

Όπως είπε επίσης η κ. Μιχαηλίδου, «είναι μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα της ίδιας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία όλοι εργαζόμαστε σε εθνικό, διμερές, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ