Στον Φενεό για την παραλαβή των έργων αποκατάστασης από τις πυρκαγιές ο Στ. Παπασταύρου

Στον Φενεό Κορινθίας μετέβη σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να παραλάβει τα ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που υλοποιήθηκαν προς αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, όπως έγινε γνωστό ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Η παραλαβή έγινε παρουσία και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα. Τα έργα υλοποιήθηκαν από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ως ιδιώτη ανάδοχο, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτά σχεδιάστηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ανακοινώθηκε και η έναρξη της μελέτης πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει επίσης ως ανάδοχος, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Η πυρκαγιά της 22ης Ιουλίου έκαψε συνολικά 15.928 στρέμματα σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου κατέδειξε την ανάγκη υλοποίησης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία των οικισμών και των υποδομών. Η υλοποίηση των εργασιών αντιδιαβρωτικής προστασίας πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) με πολύχρονη εμπειρία σε έργα ορεινής υδρονομίας, εφαρμόζοντας πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, πραγματοποιήθηκε η υλοτομία περίπου 6.000 καμένων δένδρων (περίπου 2.000 χωρικά κυβικά), η οποία αξιοποιήθηκε στο σύνολό της ως καυσόξυλα για τον τοπικό πληθυσμό. Η δράση αυτή ενίσχυσε ουσιαστικά την κοινωνική ανταποδοτικότητα του έργου, προσφέροντας άμεσο όφελος στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διαχείριση καμένου ξυλώδους υλικού και στη μείωση κινδύνων νέας πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, παραδίδονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία οι ειδικοί έκριναν απαραίτητα για την προστασία των οικισμών και των υποδομών, αλλά και την ταχεία ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος. Τα έργα υλοποιούνται με τη βοήθεια του ιδιώτη αναδόχου, της Τράπεζας Πειραιώς, ένας θεσμός πρωτοποριακός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2021, που αποδεικνύει στην πράξη τι μπορούμε να πετύχουμε όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, Πολιτεία και ιδιωτικός τομέας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς για την άμεση ανταπόκριση της. Η Δασική Υπηρεσία εργάστηκε σκληρά τον Αύγουστο για να μπορέσουμε να προλάβουμε το χειμώνα και τα καταφέραμε. Και έδωσαν ένα μήνυμα ελπίδας. Αναπτέρωσαν την ελπίδα μας για το πώς όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, ο τόπος μας ξαναγεννιέται και η αισιοδοξία επανέρχεται».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Αμέσως μετά την φωτιά που είχαμε στην Στυμφαλία και τον Φενεό το καλοκαίρι, κάναμε μία συζήτηση, πρώτα από όλα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη συνέχεια με την Τράπεζα Πειραιώς, για το πώς μπορούμε να δράσουμε άμεσα, ώστε να προλάβουμε πρώτα τον χειμώνα και βεβαίως στη συνέχεια να αναδασώσουμε το υπέροχο ελατοδάσος και το υπουργείο Περιβάλλοντος ανταποκρίθηκε κατευθείαν, χωρίς καμία χρονοτριβή, σε χρόνο ρεκόρ για την ακρίβεια. Όταν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί έχουμε καλά αποτελέσματα. Και εδώ πέρα, πράγματι είναι μία ιδιόμορφη σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, η οποία έφερε άμεσα αποτελέσματα και αναφέρομαι στα κορμοδέματα, στα κλαδέματα, σε όλα τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία έχουν γίνει. Το επόμενο το οποίο σχεδιάζουμε τώρα είναι προφανώς η αναδάσωση, η αναγέννηση του ελατοδάσους, να είναι ακόμα πιο ωραίο από ότι ήταν τα τελευταία χρόνια. Και πάλι ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν σήμερα εδώ».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς είπε: «Ήρθαμε εδώ να δούμε ολοκληρωμένη την αποκατάσταση από πλευράς επεμβάσεων όσον αφορά τα δασοτεχνικά έργα, όπως και τα αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία λόγω διάβρωσης, τα οποία, σημειωτέον, οφείλονται καταρχήν στον υπουργό μας, Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή και ως καθ' ύλην αρμόδιος, αλλά και ως συντονιστής όλων των παραμέτρων -και στη συνέχεια όλοι μαζί- κατάφερε να βρεθούν τα χρήματα για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση. Για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση είναι εδώ, τα φαινόμενα συχνά, οι απαιτήσεις πολλές».

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, η βουλευτής Κορινθίας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ο γενικός γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών, Βαγγέλης Γκουντούφας, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, Σπύρος Δεδάκης, καθώς και το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς Financial Holdings, Βασίλης Κουτεντάκης.