Πτώση για το πετρέλαιο - «Βαρίδι» η πιθανή συμφωνία για το Ουκρανικό

Πτώση άνω του 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι αναφορές για την πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας σχετικά με τη λήξη του πολέμου στη χώρα, προκάλεσαν την αντίδραση των επενδυτών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε σήμερα πως το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχει βελτιωθεί, με στοιχεία που προστέθηκαν από τις αντιμαχόμενες πλευρές. «Απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντήσει τον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν στη Μόσχα και, παράλληλα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», γνωστοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα ότι θεωρεί πως είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο Τραμπ, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 89 σεντς ή 1,4%, κλείνοντας στα 62,48 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έχασε 89 σεντς ή 1,51%, κλείνοντας στα 57,95 δολάρια.

Οι συνολικές προοπτικές για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης αργού πετρελαίου το 2026 είναι πιο χαλαρές, εν μέσω πολυάριθμων προβλέψεων ότι η αύξηση της προσφοράς θα υπερβεί την αύξηση της ζήτησης το επόμενο έτος. Οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά έχουν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της αγοράς τον τελευταίο καιρό.

Λόγω των νέων κυρώσεων που επιβλήθηκαν στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil και των κανόνων που απαγορεύουν την πώληση προϊόντων διύλισης ρωσικού αργού πετρελαίου στην Ευρώπη, ορισμένες ινδικές εταιρείες διύλισης έχουν μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως η ιδιωτική εταιρεία Reliance.

Με περιορισμένες επιλογές για πωλήσεις, η Ρωσία επιδιώκει να αυξήσει τις εξαγωγές προς την Κίνα.