ΧΑ: Ανακάμπτει από απώλειες άνω του 1% ο Γενικός Δείκτης

Αν και βρέθηκε να υποχωρεί έως και άνω του 1% νωρίτερα, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών επιχειρεί να ανακτήσει θετικό πρόσημο.

Upd. 16:02

Επιβεβαιώνοντας τους αναλυτές που βλέπουν αυξημένη νευρικότητα στις αγορές ως το τέλος του έτους, με ορόσημο την ετυμηγορία της Fed που θα συνεδριάσει για τα επιτόκια στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, οι ευρωπαϊκές αγορές και η Λεωφόρος Αθηνών εμφανίζουν αυξημένη μεταβλητότητα την Παρασκευή, μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street.

Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι το χθεσινό «γύρισμα» των δεικτών στη Wall ήταν εξαιρετικά σπάνιο καθώς, από το 1957, έχουν καταγραφεί μόλις 8 συνεδριάσεις όπου ο S&P άνοιξε με κέρδη άνω του 1% και τελικά έκλεισε με απώλειες. Ο δείκτης βρίσκεται πλέον 5% κάτω από τα πρόσφατα υψηλά του, και η τεχνική του εικόνα δείχνει πιθανή συνέχιση της διόρθωσης.

Ενδεικτικό, επίσης, το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All World μετράει απώλειες 3,1%, που σε εβδομαδιαίο επίπεδο είναι οι υψηλότερες από τις αρχές Απριλίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε τις αγορές με τις ανακοινώσεις για τους δασμούς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, και ενώ οι δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι ξεκίνησαν στο «κόκκινο», η Λεωφόρος Αθηνών βρέθηκε νωρίτερα να καταγράφει απώλειες άνω του 1%, προερχόμενη από δύο διαδοχικά κλεισίματα σε υψηλά ημέρας, με τις πιέσεις να διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ωστόσο, στο χαμηλό ημέρας των 2.026 μονάδων άρχισαν να ενεργοποιούνται σταδιακά κάποια αγοραστικά αντανακλαστικά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Γενικός Δείκτης να επιχειρεί με αξιώσεις να ανακτήσει θετικό πρόσημο.

Στο σύνολο του ταμπλό 42 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 77 που υποχωρούν, με τζίρο που λίγο μετά τις 16:00 διαμορφώνεται σε 139 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές αξιολογούν το μπαράζ των εγχώριων αποτελεσμάτων, ενώ καθοριστικό για την ελληνική αγορά αναμένεται το rebalancing της Δευτέρας, καθώς και οι κινήσεις των ξένων διαχειριστών ενόψει κλεισίματος βιβλίων στο τέλος του μήνα.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.055,22 μονάδες με οριακές απώλειες 0,06%. Εντός της εβδομάδας, μέχρι το χθεσινό κλείσιμο, ο ΓΔ εμφάνιζε οριακές απώλειες 0,14%, που σημαίνει ότι η σημερινή συνεδρίαση θα είναι αυτή που θα κρίνει το πρόσημο της εβδομάδας.

Ηπιότερες οι πιέσεις και για τον τραπεζικό δείκτη, που ανακάμπτει από το -2% και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 2.300,29 μονάδες με απώλειες 0,46%.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ανοδικά ξεχωρίζει η Coca-Cola HBC με κέρδη 1,08%, ακολουθεί η μετοχή του ΔΑΑ ενισχυμένη 0,90%, ενώ μικρότερα κέρδη καταγράφουν οι Viohalco (+0.60%), ElvalHalcor (+0,47%), Jumbo (+0,15%) και ΔΕΗ (+0,12%). Ο ΟΠΑΠ χωρίς μεταβολή στα 17,20 ευρώ.

Στον αντίποδα η Τρ. Κύπρου υποχωρεί 2,23% στα €7,90, η Optima 1,80% στα €7.65 η Τρ. Πειραιώς 1,63% στα €6,89, ενώ με απώλειες που ξεπερνούν το 1% ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι ΕΥΔΑΠ (-1,43%), Cenergy (-1,32%), ΟΤΕ (-1,29%), Eurobank (-1,24%), Metlen (-1,07%) και Alpha Bank (-1%).

Μικρότερες πιέσεις για τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,91%), Motor Oil (-0.42%) και ΕΤΕ (-0,08%).