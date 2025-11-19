Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Μεγάλη υπερκάλυψη στην ομολογιακή έκδοση της Metlen - Ξεπερασαν τα €2 δισ. οι προσφορές

Μεγάλη υπερκάλυψη στην ομολογιακή έκδοση της Metlen - Ξεπερασαν τα €2 δισ. οι προσφορές
Η Metlen φέρεται να σχεδιάζει την άντληση ποσού 600 εκατ. ευρώ, αντί 500 εκατ. ευρώ που σκόπευε αρχικά.

Μεγάλη υπερκάλυψη σημειώνεται στην ομολογιακή έκδοση της Metlen καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης, το επιτόκιο υποχωρεί στα επίπεδα του 3,875%, έναντι του αρχικού guidance κοντά στο 4,25%.

Ως εκ τούτου, η Metlen φέρεται να σχεδιάζει την άντληση ποσού 600 εκατ. ευρώ, αντί 500 εκατ. ευρώ που σκόπευε αρχικά.

Την έκδοση του ομολόγου, διάρκειας 5,5 ετών, συντονίζουν οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

Η Metlen προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για «γενικούς εταιρικούς σκοπούς».

Metlen (Mytilineos)
