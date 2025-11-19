Wall Street: Προσπάθεια αντίδρασης μετά το 4ημερο πτωτικό σερί - Τα βλέμματα στην Nvidia

Η μετοχή της Nvidia καταγράφει κέρδη 2,5% πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της για το γ' τρίμηνο.

Σταθεροποιούνται οι δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη, προσπαθώντας να «σπάσουν» το τετραήμερο διαδοχικών απωλειών που σημείωσαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με τους επενδυτές να έχουν στρέψει όλη την προσοχή τους στα οικονομικά μεγέθη της Nvidia για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία θα ανακοινωθούν μετά το «καμπανάκι».

Τα αποτελέσματα της κατασκευάστριας εταιρείας ημιαγωγών AI με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, βρίσκονται στο «κέντρο της σκηνής» για το επενδυτικό κοινό, το οποίο αναζητά σημάδια που θα κατευνάσουν τους φόβους τους σχετικά με τη «φούσκα» των τεχνολογικών μετοχών που σχετίζονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν δει τις αποτιμήσεις τους να «εκτοξεύονται», επιβαρύνοντας τις αγορές.

Η μετοχή της Nvidia καταγράφει κέρδη 2,5% πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της για το γ' τρίμηνο. Οι αναλυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Nvidia θα ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες της Wall Street και προβλέπουν ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, λόγω της ζήτησης για τα τσιπ AI και άλλες υποδομές της.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones χάνει οριακά 0,02% στις 46.082 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται 0,61% στις 6.654 μονάδες, και ο Nasdaq προσθέτει 1% στις 22.658 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Target υποχωρει σχεδόν 1% αφού η αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη της, λόγω της ασταθούς καταναλωτικής δαπάνης και της αναζήτησης ευκαιριών από τους αγοραστές. Η εταιρεία πλέον αναμένει τα κέρδη ανά μετοχή να κυμανθούν μεταξύ 7 και 8 δολαρίων. Προηγουμένως, η Target ανέμενε τα ετήσια κέρδη της να κυμανθούν μεταξύ 7 και 9 δολαρίων ανά μετοχή.

Η Blue Owl προσθέτει σχεδόν 1% μετά την ανακοίνωση πως ανακαλεί τη συγχώνευση δύο ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων της, καθώς η συμφωνία προκάλεσε ανησυχία στο επενδυτικό κοινό της εταιρείας.

Στα «μάκρο» της ημέρας, συρρικνώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν. Ειδικότερα, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 23,8%, στα 59,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης και η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg προέβλεπαν να διαμορφωθεί στα 60,4 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, ο δείκτης εμπιστοσύνης των κατασκευαστών κατοικιών στις ΗΠA παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος τον Νοέμβριο, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα προκάλεσε ανησυχία μεταξύ των κατασκευαστών. Περίπου το 41% ​​των κατασκευαστών ανέφεραν ότι μείωσαν τις τιμές των κατοικιών τον Νοέμβριο για να ενισχύσουν τις πωλήσεις, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2020, δήλωσε η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB).