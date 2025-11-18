ΗΠΑ: Στις 232.000 οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν σε 232.000 την εβδομάδα που έληξε στις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Οι συνεχείς αιτήσεις, η μέτρηση που καταγράφει τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν ήδη επιδόματα, ανήλθαν σε 1,957 εκατομμύρια, ελαφρώς αυξημένες από 1,947 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα. Για τις αρχικές αιτήσεις, δεν ήταν διαθέσιμα εβδομαδιαία δεδομένα για τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Παρά το γεγονός πως το υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει την εβδομαδιαία έκθεση για τις αιτήσεις ανεργίας από τότε που ξεκίνησε το shutdown νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα δεδομένα έχουν εμφανιστεί στην ιστοσελίδα του μέσω εναλλακτικών καναλιών.

Τα τελευταία στοιχεία αντλήθηκαν από διαδικτυακή βάση δεδομένων, ενώ τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία ανά πολιτεία παρέμειναν διαθέισμα προς λήψη καθ' όλη τη διάρκεια του shutdown.

Οι οικονομολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία ανά πολιτεία μαζί με προδημοσιευμένους εποχικούς συντελεστές προσαρμογής για την εκτίμηση των εβδομαδιαίων αιτήσεων.

Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει καθυστερήσει μια σειρά από βασικές οικονομικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση. Η έλλειψη επίσημων στατιστικών έχει ωθήσει τους οικονομολόγους και τους επενδυτές να βασιστούν σε εναλλακτικούς δείκτες και δείκτες του ιδιωτικού τομέα για να μετρήσουν την οικονομία.

Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή Σεπτεμβρίου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, κάτι που θα επιτρέψει στη Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης να υπολογίσει την ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους διαβίωσης για τους δικαιούχους.