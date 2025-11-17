Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά την επανέναρξη φορτώσεων σε ρωσικό κέντρο εξαγωγών

Υποχώρησαν ήπια οι τιμές πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι φορτώσεις ξεκίνησαν ξανά στο ρωσικό κέντρο εξαγωγών Νοβοροσίσκ μετά από διήμερη αναστολή στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας που είχε πληγεί από ουκρανική επίθεση.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 19 σεντς, ή 0,3%, κλείνοντας στα 64,20 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έχασε 18 σεντς, ή 0,3%, κλείνοντας στα 59,91 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς αυξήθηκαν περισσότερο από 2% την Παρασκευή, κλείνοντας την εβδομάδα με ένα μέτριο κέρδος, μετά την αναστολή των εξαγωγών στο Νοβοροσίσκ και σε έναν γειτονικό τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας, επηρεάζοντας το 2% του παγκόσμιου εφοδιασμού στο οποίο αναλογούν. Το Νοβοροσίσκ επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαίου την Κυριακή, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου και στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές παραμένουν στο επίκεντρο. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Ριαζάν της Ρωσίας, και το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου δήλωσε την Κυριακή ότι το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοκουϊμπίσεφσκ στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας είχε επίσης πληγεί.

«Οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν πώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας θα επηρεάσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο αναλυτής της Fujitomi Securities, Τοσιτάκα Ταζάβα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στις ρωσικές ροές εφοδιασμού και εμπορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις που απαγορεύουν συμφωνίες με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft μετά τις 21 Νοεμβρίου για να προσπαθήσουν να πιέσουν τη Μόσχα προς ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι εργάζονται πάνω σε νομοθεσία που θα επιβάλλει κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να προστεθεί σε αυτόν τον κατάλογο.

Ο OPEC+ συμφώνησε αυτόν τον μήνα να αυξήσει τους στόχους παραγωγής του Δεκεμβρίου κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα, όπως και για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Συμφώνησε επίσης σε παύση των αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Επίσης, μία έκθεση της ING ανέφερε ότι η αγορά πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο πλεόνασμα έως το 2026. Ωστόσο, προειδοποίησε για αυξανόμενους κινδύνους εφοδιασμού από τις επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα επισήμανε την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, αφού διέσχισε το Στενό του Ορμούζ, μια σημαντική διαδρομή για περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.