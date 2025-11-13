Profit taking στις ευρωαγορές μετά τα δύο διαδοχικά ρεκόρ

Κατοχύρωση κερδών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ελέω shutdown. Στο επίκεντρο η έκθεση του ΙΕΑ για πετρέλαιο. Έντονες κινήσεις των ενεργειακών τίτλων.

Κατοχύρωση κερδών παρατηρήθηκε στις ευρωαγορές την Πέμπτη μετά τα δύο συναπτά ιστορικά υψηλά που προηγήθηκαν με ώθηση από τον τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, έφτασε στο γραφείο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος υπέγραψε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, σηματοδοτώντας το επίσημο τέλος του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας.

«Δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτός δεν είναι τρόπος να διοικείς μια χώρα» τόνισε. Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχώρησε 0,59% στις 580,8 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 έχασε 0,83% στις 5.739 μονάδες. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 απώλεσε 1,05% και στις 9.807 μονάδες, μετά την είδηση πως η χώρα σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,1% το τρίτο τρίμηνο.

Στους άλλους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποδυναμώθηκε 1,39% στις 24.042 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,11% στις 8.232 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 0,08% στις 44.755 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διολίσθησε 0,20% στις 16.581 μονάδες.

Οι ενεργειακές μετοχές βίωσαν έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν στην αναβάθμιση της πρόβλεψης για την προσφορά πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η Shell υποχώρησε 1,7%, η BP απώλεσε 1,7% ενώ η TotalEnergies, αντιδρώντας στην τάση, σημείωσε άνοδο 1,61% και η ENI πρόσθεσε 0,17%.. Η έκθεση του IEA που εκτιμά ότι η «κορύφωση στη ζήτηση μαύρου χρυσού» είναι πιο μακριά από ό,τι αρχικά αναμενόταν, έρχεται καθώς η σύνοδος κορυφής για το κλίμα eCOP30 λαμβάνει χώρα στη Βραζιλία.

Eπιμένοντας στο ταμπλό, η μετοχή της Deutsche Telekom έπεσε 0,15%. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως προχωρά σε αύξηση των μερισμάτων για το 2025, μετά την αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου, τα οποία ενισχύθηκαν από τον αριθμό ρεκόρ νέων χρηστών οικιακών γραμμών οπτικής ίνας που καταγράφηκε στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 11,12 δισ. ευρώ (12,9 δισ. δολ.) κατά την περίοδο.

Πτώση 2% κατέγραψε ο τίτλος της η Burberry στο Λονδίνο, παρόλο που επέστρεψε στην ανάπτυξη, καθώς τα μέτρα ανάκαμψης άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και οι δραστηριότητές της στην Κίνα έδειξαν θετικά σημάδια. Όπως ανέφερε η βρετανική μάρκα πολυτελείας την Πέμπτη, οι πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων του δεύτερου τριμήνου σημείωσαν αύξηση 2%, το πρώτο τρίμηνο ανάπτυξης σε δύο χρόνια, σε μια ένδειξη ότι οι αγοραστές ανταποκρίνονται καλά στη στρατηγική του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζόσουα Σούλμαν να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του 169χρονου brand, προωθώντας μια προσιτή βρετανική αισθητική.