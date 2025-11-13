Το ΔΝΤ θα στείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία - «Ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς»

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε σήμερα την διεξαγωγή ελέγχου σε όλες τις κρατικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του ενεργειακού τομέα.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θα στείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για να συζητήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και ένα δυνητικά νέο πρόγραμμα δανεισμού, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του Τζούλι Κόζακ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες κατά της διαφθοράς στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε σήμερα την διεξαγωγή ελέγχου σε όλες τις κρατικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του ενεργειακού τομέα, μετά το φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών.

Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι συνέλαβαν πέντε άτομα και ταυτοποίησαν δύο ακόμη που εξακολουθούν να διαφεύγουν και θεωρούνται ύποπτα για εμπλοκή στο φερόμενο σχέδιο ελέγχου των προμηθειών στην εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom και σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις.

Η Κόζακ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη ενημέρωση ότι το προσωπικό της αποστολής του ΔΝΤ θα επικεντρωθεί στις πολιτικές διασφάλισης της μακροικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της δημιουργίας εσόδων από εγχώριους πόρους και την ενίσχυση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Λέμε εδώ και καιρό ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ισχυρή αρχιτεκτονική κατά της διαφθοράς για να ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού, να διαφυλάξει τους δημόσιους πόρους, να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να προσελκύσει επενδύσεις», δήλωσε η Κόζακ, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς κεντρική απαίτηση για τους δωρητές της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ