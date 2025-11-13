ΕΕ: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του 2028.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς των δεμάτων που εισάγονται στην Ευρώπη αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Η ΕΕ ελπίζει ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει από το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυτό το μέτρο, που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τη μαζική εισροή κινεζικών προϊόντων που παραγγέλλονται σε πλατφόρμες όπως το Temu ή το Shein και δεν τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη που καταλήξαμε σε συμφωνία για την κατάργηση του τελωνειακού ορίου των 150 ευρώ. Διασφαλίζουμε ότι οι δασμοί καταβάλλονται από το πρώτο ευρώ, δημιουργώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και περιορίζοντας την εισροή προϊόντων χαμηλού κόστους. Συμφωνήσαμε επίσης ότι πρέπει να εργαστούμε για την εξεύρεση προσωρινής λύσης το συντομότερο δυνατόν το 2026», ανέφερε η υπουργός Οικονομικών της Δανίας, Στέφανι Λόσε.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του 2028, μαζί με τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης, ένα τεράστιο σχέδιο εναρμόνισης και διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών.

Όμως οι χώρες μέλη και η Κομισιόν θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να το εφαρμόσουν από το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέσω ενός μεταβατικού συστήματος που αναμένεται να εγκριθεί κατά την προσεχή σύνοδο υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου.

Η φορολόγηση αυτών των μικρών δεμάτων αναμένεται εξάλλου να συνοδευτεί από έξοδα διεκπεραίωσης κάθε μικρού δέματος που εισέρχεται στην ΕΕ, τα περισσότερα από αυτά οποία προέρχονται από πλατφόρμες κινεζικής προέλευσης.

Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ακόμη οριστεί, όμως οι Βρυξέλλες πρότειναν τον Μάιο να ανέρχεται στα δύο ευρώ ανά δέμα. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το μέτρο από τα τέλη του 2026.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως και το 65% των μικρών δεμάτων που θα εισέρχονται στην ΕΕ υποτιμώνται προκειμένου να αποφευχθούν οι δασμοί εισαγωγής. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 91% όλων των αποστολών ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ προήλθε από την Κίνα το 2024.

Εκτός από τις επιπτώσεις του στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ, το κατώτατο όριο έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για το περιβάλλον, δεδομένου ότι ενθαρρύνει τις εταιρείες εκτός ΕΕ να χωρίζουν τις αποστολές σε μεμονωμένα δέματα όταν στέλνουν εμπορεύματα στην Ένωση.

Η Ελλάδα, πάντως, είναι θετική στο μέτρο, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη να χαρακτηρίζει στο Ecofin την πολιτική αυτή εξαιρετικά σημαντική για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σημείωσε.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίαζε να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά στα μέσα του 2028 στο πλαίσιο ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, ενός μεγάλου προγράμματος εναρμόνισης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών μελών.

Όμως, «αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης», δηλώνει σε σημείωμά του προς τους 27 ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς.