Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Α. Σιάμισιης (Helleniq Energy): Guidance για πάνω από 1 δισ. EBITDA το 2025

Κώστας Δεληγιάννης
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Α. Σιάμισιης (Helleniq Energy): Guidance για πάνω από 1 δισ. EBITDA το 2025
Ξεκινά εντός του έτους ο πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, ο οποίος θα ενισχύσει το αποτύπωμα του Ομίλου στις αγορές καυσίμων των Δυτικών Βαλκανίων, όπως σημείωσε ο CEO του ενεργειακού Ομίλου.

Σε σχετικά ασφαλή τροχιά για υπέρβαση του 1 δισ. ευρώ συγκρίσιμης λειτουργικής κερδοφορίας θέτουν το 2025 τη Helleniq Energy τα αποτελέσματα 9μηνου, όπως σημείωσε ο CEO του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, στο conference call με αναλυτές.

Υπενθυμίζεται ότι στο 9μηνο η συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία άγγιξε τα 766 εκατ. ευρώ, καθώς οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου μπόρεσαν να αντισταθμίσουν την επίπτωση που είχε στο πρώτο μισό του έτους η συντήρηση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Κύριοι λόγοι ήταν η πολύ ικανοποιητική απόδοση του κλάδους διύλισης και οι πωλήσεις στο εξωτερικό, ενώ για πρώτη φορά το τρίτο τρίμηνο ενοποιήθηκε πλήρως η Enerwave (πρώην ELPEDISON).

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σιάμισιης, το επόμενο πρόγραμμα συντήρησης αφορά το διυλιστήρια Ασπροπύργου, το οποίο προγραμματίζεται για το 1ο τρίμηνο του 2026. Όσον αφορά την είσοδο της ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, σημείωσε πως η αμερικανική εταιρεία θα εισφέρει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Παράλληλα, τόνισε ότι εντός του έτους θα ξεκινήσει να επαναλειτουργεί ο πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκης - Σκοπίων, ο οποίος θα ενισχύσει το αποτύπωμα του Ομίλου στις αγορές καυσίμων των Δυτικών Βαλκανίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η επιτυχία Κουμουτσάκου - Η αποτυχία Ανδρουλάκη - Το δύσκολο σαββατοκύριακο Παπαστεργίου χωρίς τη Σούλα

ΟΟΣΑ για ανεργία: Η Ελλάδα στις υψηλές θέσεις - Γυναίκες και νέοι στο «στόχαστρο»

Τι «τρέχει» με το πολύπαθο σιδηροδρομικό έργο στα Σεπόλια (υπογειοποίηση) που διχοτομεί την Αθήνα

tags:
Helleniq Energy
Ανδρέας Σιάμισιης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider