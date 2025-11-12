Ενέργεια: Σενάριο για άλμα 25ετίας στη ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές γνωρίζει σε παγκόσμια κλίμακα αύξηση της ζήτησης υψηλότερη από αυτή από ορυκτά καύσιμα, παρά την αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ.

Σενάριο που προβλέπει αύξηση στην παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου μέχρι τα μέσα του αιώνα (2050) επαναφέρει στο μικροσκόπιό του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εκτιμώντας ωστόσο πως η ζήτηση για «μαύρο χρυσό» θα σταθεροποιηθεί ή θα μειωθεί αυτή τη δεκαετία.

Ειδικότερα, στο «Σενάριο Τρεχουσών Πολιτικών» η κατανάλωση πετρελαίου αυξάνεται κατά 13% έως το 2050 ελέω του βραδύτερου ρυθμού υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι προβλέψεις του ΔΟΕ με έδρα το Παρίσι - που ιδρύθηκε μετά το πετρελαϊκό σοκ του 1973 - χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ως σημείο αναφοράς από κυβερνήσεις και ενεργειακές εταιρείες για τον σχεδιασμό πολιτικής και επενδύσεων. Η ανάλυση του οργανισμού αποτελεί προειδοποίηση για την COP30.

Οι τελευταίες προβλέψεις του ΔΟΕ είναι σύμφωνες με την τάση σε ολόκληρο τον ενεργειακό κλάδο. Τον Σεπτέμβριο, η BP διαφώνησε ότι η κατανάλωση θα μπορούσε να φτάσει στο μέγιστο σημείο της ήδη από φέτος.

Στο Σενάριο Δηλωμένων Πολιτικών, ή STEPS, εκτιμάται πως η ζήτηση πετρελαίου κορυφώνεται γύρω στο 2030. «Ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της μελλοντικής ζήτησης πετρελαίου είναι η ηλεκτροδότηση του τομέα των μεταφορών», τόνισε ο Εκτελεστικός Διευθυντής Φατίχ Μπάιρολ. «Θα εξαρτηθεί από τις κυβερνητικές πολιτικές» πρόσθεσε.

Το σενάριο ζήτησης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι ο δρόμος προς το μηδενικό καθαρό αποτύπωμα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας θα είναι πιο ανώμαλος από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, με επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η θερμοκρασία παγκοσμίως θα αυξηθεί σχεδόν κατά 3°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα μέχρι το τέλος του αιώνα ενώ το STEPS, προβλέπει ότι η κατανάλωση πετρελαίου θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 96,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2050, αυξημένη από την προηγούμενη εκτίμηση των 93,1 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Ανεξάρτητα από το ποια προοπτική τελικά αποδειχθεί σωστή, ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά κινδύνων που εκτείνονται από τις κυρώσεις στο πετρέλαιο, την αβεβαιότητα σχετικά με τις προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία και τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, επεσήμανε ο κ. Μπάιρολ.

«Η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές φάσμα απειλών με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε.