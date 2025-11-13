Πολιτική | Διεθνή

Οι Antifa σε λίστα τρομοκρατών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μέσα και δύο ελληνικές οργανώσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οι Antifa σε λίστα τρομοκρατών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μέσα και δύο ελληνικές οργανώσεις
«Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» από Ελλάδα.

Τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, κατατάσσονται πλέον από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως «τρομοκρατικές», μπαίνοντας στην ίδια κατηγορία με οργανώσεις όπως το ISIS, η αλ-Κάιντα και η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Fox News.

Ανάμεσα σε αυτές που θα χαρακτηριστούν Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (Foreign Terrorist Organizations - FTOs) και Ειδικά Καθορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες (Specifically Designated Global Terrorists - SDGTs) υπάρχουν και δύο ελληνικές.

Οι δύο ελληνικές οργανώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο των ΗΠΑ είναι η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη». Τον περασμένο Απρίλιο, η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train επί της λεωφόρου Συγγρού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η επιτυχία Κουμουτσάκου - Η αποτυχία Ανδρουλάκη - Το δύσκολο σαββατοκύριακο Παπαστεργίου χωρίς τη Σούλα

ΟΟΣΑ για ανεργία: Η Ελλάδα στις υψηλές θέσεις - Γυναίκες και νέοι στο «στόχαστρο»

Τι «τρέχει» με το πολύπαθο σιδηροδρομικό έργο στα Σεπόλια (υπογειοποίηση) που διχοτομεί την Αθήνα

tags:
Ακροδεξιά
Στέιτ Ντιπάρτμεντ
ΗΠΑ
Τρομοκρατία
Ελλάδα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider