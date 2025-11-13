Οι Antifa σε λίστα τρομοκρατών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μέσα και δύο ελληνικές οργανώσεις

«Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» από Ελλάδα.

Τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, κατατάσσονται πλέον από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως «τρομοκρατικές», μπαίνοντας στην ίδια κατηγορία με οργανώσεις όπως το ISIS, η αλ-Κάιντα και η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Fox News.

Ανάμεσα σε αυτές που θα χαρακτηριστούν Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (Foreign Terrorist Organizations - FTOs) και Ειδικά Καθορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες (Specifically Designated Global Terrorists - SDGTs) υπάρχουν και δύο ελληνικές.

Οι δύο ελληνικές οργανώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο των ΗΠΑ είναι η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη». Τον περασμένο Απρίλιο, η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train επί της λεωφόρου Συγγρού.

