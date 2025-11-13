ΧΑ: Ο Γενικός Δείκτης διεύρυνε το ανοδικό σερί και «κοιτάζει» υψηλότερα

Παρά τις απώλειες σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο, η ελληνική αγορά κατάφερε να διαφοροποιηθεί. Ο ΓΔ έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί της εβδομάδας, το οποίο του έχει αποφέρει μέχρι στιγμής συνολικά κέρδη 4,43%.

Έκανε στο «τέσσερα στα τέσσερα» οι Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, βρίσκοντας στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε σε τραπεζικά και μη blue chips.

Παρά τις απώλειες σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο και τα αναιμικά κέρδη του γαλλικού CAC, η ελληνική αγορά κατάφερε να διαφοροποιηθεί και να δώσει συνέχεια στο ανοδικό σερί της εβδομάδας, το οποίο έχει αποφέρει στον Γενικό Δείκτη συνολικά κέρδη 4,43% μέχρι στιγμής, ενώ απομένει μία ακόμα συνεδρίαση για την συμπλήρωση της εβδομάδας.

Επιμέρους νέα συνεχίζουν να υπαγορεύουν την κίνηση μεμονωμένων τίτλων, καθώς συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ανακοίνωσαν αποτελέσματα οι OTE και Austriacard, ενώ μπαράζ αποτελεσμάτων αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα από ElvalHalcor (17/11), Trade Estates (18/11), ΔΕΗ (18/11), Quest (19/11), Cenergy (19/11), Motor Oil (19/11), Credia Bank (20/11), Ideal (20/11), Κρι-Κρι (20/11) και Premia Properties (21/11). Στο μεταξύ, αναμένεται και η ετυμηγορία της Fitch, αύριο, για το ελληνικό αξιόχρεο.

Το σημαντικό νέο ωστόσο την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19/11, με την περίοδο αποδοχής να κλείνει τη Δευτέρα 17/11. Οι πληροφορίες που θέλουν τη Euronext να έχει ήδη εξασφαλίσει το όριο του 50% συν μία μετοχή διαμορφώνουν ήδη κλίμα στο ταμπλό. Κι αυτό διότι η επιτυχής ολοκλήρωση του deal συνιστά εξέλιξη ιστορικής σημασίας για την ελληνική κεφαλαιαγορά, με προεκτάσεις που, όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, κανείς δεν έχει χαρτογραφήσει ακόμα στην πλήρη έκτασή τους. Πολλά θα εξαρτηθούν από το τελικό ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης, καθώς αυτό θα καθορίσει αφενός τον τρόπο με τον οποίο η Euronext θα ενσωματώσει την ΕΧΑΕ, αφετέρου το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων του ευρωπαϊκού ομίλου.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ενισχυμένος 1,04% στις 2.074,96 μονάδες, κινούμενος ανοδικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και αφού πρώτα «έγραψε» ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.082,71 μονάδες.

Με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος, πλην της Credia (-0,80%), ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε επίσης έντονα ανοδικά, ολοκληρώνοντας στις 2.338,91 μονάδες με κέρδη 1,98%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο έχει η λύση που προωθείται για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, όπως και το γεγονός ότι η UniCredit αύξησε περαιτέρω το ποσοστό της στην Alpha Bank.

Σε ικανοποιητικά επίπεδα ο τζίρος της ημέρας, που διαμορφώθηκε σε 255,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €18,92 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο σύνολο του ταμπλό 76 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 44 υποχώρησαν και 30 διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Μικτή εικόνα σε Large και Mid Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Larce Cap, οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς ξεχώρισαν με κέρδη 3,09% και 3,03% αντίστοιχα, σημαντικά κέρδη σημείωσαν και οι μετοχές των ΔΑΑ (+2,81%) και Τρ. Κύπρου (+2,50%), ενώ άνω του 2% ενισχύθηκαν και οι τίτλοι των Helleniq Energy (+2,24%), Τιτάν (+2,12%) και Metlen (+2,11%).

Σε νέο υψηλό στα €16,80 το κλείσιμο της ΔΕΗ, στο +1,55% η Alpha Bank στα €3,53, κέρδη άνω του 1% για τις Optima (+1,27%) και Motor Oil (+1,16%), με τις ΕΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθούν ενισχυμένες 0,65% και 0,58% αντίστοιχα. Αμετάβλητος ο τίτλος της Σαράντης στα 12,42 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο ΟΤΕ υποχωρώντας 3,02% στα €16,40. Ακολούθησαν ο ΟΠΑΠ (-1,52%) με κλείσιμο στα €17,50, οι Aktor και ΕΥΔΑΠ με απώλειες 0,86%, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι ElvalHalcor (-0,58%), Jumbo (-0,56%), Viohalco (-0,51%), Cenergy (-0,39%), Coca-Cola HBC (-0,29%), Aegean (-0,29%) και Lamda Development (-0,14%).



Στον FTSE Mid Cap o ΑΔΜΗΕ σημείωσε άλμα 4,58% στα 3,08 ευρώ, ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 2,94% στα 35 ευρώ, ενώ με κέρδη άνω του 1% ακολούθησαν οι μετοχές των Πλαστικά Θράκης (+1,28%), Άβαξ (+1,26%) και Dimand (+1,05%). Στον αντίποδα βρέθηκε η ΕΧΑΕ με πτώση 1,10% στα 6,27 ευρώ, Alumil και ΟΛΠ υποχώρησαν 0,79% και 0,47% αντίστοιχα, ενώ με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσαν και οι Ideal (-0,34%) και Intralot (-0.18%).