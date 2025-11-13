Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΥΠΑΜ Λιβάνου: Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΥΠΑΜ Λιβάνου: Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις
Την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του σήμερα το απόγευμα με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Michel Menassah.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, παράλληλα, την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Λίβανος
