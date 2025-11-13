Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΥΠΑΜ Λιβάνου: Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις

Την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του σήμερα το απόγευμα με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Michel Menassah.

Την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του σήμερα το απόγευμα με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Michel Menassah.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, παράλληλα, την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ