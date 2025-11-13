Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη με «αέρα» 13,3 μονάδων η ΝΔ - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Οκτωκομματική Βουλή. Ευρεία συναίνεση σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες του Ζαππείου.

Μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πλέον 7ο κόμμα, πίσω από την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ και τη Φωνή Λογικής. Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 30,2% (+0,1% από τον Οκτώβριο), με απόσταση 16,5 μονάδων από το σταθερά δεύτερο ΠΑΣΟΚ, του 13,7%.

Η Ελληνική Λύση αναδεικνύεται τρίτο κόμμα με 10,7% (από 11,1%) ενώ έπεται η Πλεύση Ελευθερίας στο 9% (από 10,9%) και ακολουθεί το ΚΚΕ με άνοδο στο 8,1% (από 7,6%). Η Φωνή Λογικής διατηρεί το ποσοστό της στο 4,5% με τον ΣΥΡΙΖΑ να δέχεται πτώση στο 4,2% (από 4,5%), διολισθαίνοντας πλέον στην έβδομη θέση. Το ΜέΡΑ25 δείχνει δυναμική εισόδου στη Βουλή με 3,4%, ενώ η Νίκη βρίσκεται στο 2,5%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 19,6%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει προβάδισμα 13,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ. Συγκεντρώνει 24,3% έναντι 11%, ενώ η Ελληνική Λύση είναι στο 8,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4%. Αναποφάσιστοι δηλώνουν το 19,6% των ερωτηθέντων. Με βάση τα αποτελέσματα, προκύπτει οκτωκομματική Βουλή με την ακόλουθη κατανομή εδρών:

ΝΔ: 126 ΠΑΣΟΚ: 44 Ελληνική Λύση: 34 Πλεύση Ελευθερίας: 29 ΚΚΕ: 27 Φωνή Λογικής: 15 ΣΥΡΙΖΑ: 14 ΜεΡΑ25: 11

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,1% (+1% σε σχέση με τον Οκτώβριο) ενώ με μονοψήφια ποσοστά βρίσκονται οι Κυριάκος Βελόπουλος (7,1%), Νίκος Ανδρουλάκης (7%), και Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,9%). Τέλος, η μέτρηση της έρευνας κατέγραψε ευρεία συναίνεση σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες του Ζαππείου:

Το 73,1% θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές ενδυναμώνουν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Το 54,5% πιστεύει ότι οι συμφωνίες για τον «κάθετο άξονα» θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Το 48,9% κρίνει ότι η χώρα μετατρέπεται σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή.

Η υποδοχή είναι υψηλότερη στους ψηφοφόρους ΝΔ (77,4%) και ΠΑΣΟΚ (57,4%).

Μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν θα στηρίξουν τυχόν κόμμα που μπορεί να δημιουργεί από τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά. Στην περίπτωση να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα, το 8,9% θα το ψήφιζε σίγουρα, το 21,1% θα μπορούσε, ενώ το 65,7% είναι αρνητικό. Στη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 3,5% θα ψήφιζε σίγουρα, το 16,9% θα μπορούσε, ενώ το 75,6% δεν θα ψήφιζε ποτέ.