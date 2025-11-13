Λιβάνιος: Στα χέρια των αιρετών σε λίγες μέρες ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης

«Μας χωρίζουν πολύ λίγα μέτρα από το να ολοκληρωθεί κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει γιατί ήταν μεγάλη ανάγκη», υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μιλώντας στη γενική συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) για τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης.

Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες τα δύο ανώτατα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, θα λάβουν το σύνολο των διατάξεων του νέου Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση και πριν καν δοθεί για έλεγχο στα συναρμόδια υπουργεία. Όπως είπε, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με περισσότερα από 1.000 άρθρα, με πάνω από 1.800 σελίδες, το οποίο θα αποτελείται από πέντε βιβλία-κεφάλαια που αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας αλλά και του επιτελικού σχεδιασμού των δήμων και των περιφερειών.

Θα περιλαμβάνει την αλλαγή του εκλογικού νόμου της αυτοδιοίκησης με ανάδειξη των δημάρχων και των περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, καταγραφή και ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων (με ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό των ρεμάτων και το οδικό δίκτυο), επικαιροποίηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών, αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης κλπ.

«Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση με ξεκάθαρους πόρους, αρμοδιότητες και ρόλο», τόνισε ο κ. Λιβάνιος, υπογραμμίζοντας ότι οι περιφέρειες θα αποκτήσουν θεσμικό πλαίσιο μετά από 15 χρόνια λειτουργίας τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν παρέλειψε να σχολιάσει την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που διατύπωσε προ ημερών στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για πιλοτική παραχώρηση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.

Απάντησε συγκεκριμένα ότι το προτεινόμενο αυτό μέτρο θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των εσόδων σε μεγάλους και πυκνοδομημένους δήμους των αστικών κέντρων, ενώ πολλοί, κυρίως ορεινοί, δήμοι θα χάσουν τα έσοδά τους δεδομένου ότι σε 15 μήνες ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων.

Για την πρόταση εξάλλου του κ. Ανδρουλάκη για την ανάγκη μητροπολιτικής διακυβέρνησης (πέραν της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης, ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι οι πόλεις αυτές έχουν αποκτήσει μητροπολιτικό χαρακτήρα από το 2010 με τις συνενώσεις των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων σε ενιαίους δήμους.

Απαντώντας στην κριτική που άσκησε νωρίτερα στην ομιλία του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για την επικείμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου της αυτοδιοίκησης, είπε ότι είναι αυτονόητη δράση της κυβέρνησης να νομοθετεί όταν εντοπίζει διάφορα προβλήματα και έθεσε το ρητορικό ερώτημα αν είναι ισχυρός ένας δήμαρχος ή περιφερειάρχης που εκλέχθηκε από το 13% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Σχετικά με την προωθούμενη κατάργηση του β' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο αρμόδιος υπουργός διερωτήθηκε αν είναι λογικό να εξαρτάται το αποτέλεσμα ενός δήμου ή μιας περιφέρειας με το αν την ίδια μέρα την ίδια Κυριακή διεξάγεται δεύτερος γύρος στον δήμο ή δεύτερος γύρος μόνο στην περιφέρεια ή και οι δύο μαζί.

Επισήμανε δε, ότι το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα είναι το ίδιο με το οποίο εκλέχθηκε δήμαρχος Λονδίνου ο Σαντίκ Καν το 2018 και το 2021, ενώ το 2024 επανεκλέχθηκε με απολύτως πλειοψηφικό σύστημα διότι το προηγούμενο κρίθηκε ως πολύ αναλογικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ