Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Alpha Bank: Με 29,794% στα δικαιώματα ψήφου η Unicredit - Πώς αναλύεται το ποσοστό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Alpha Bank: Με 29,794% στα δικαιώματα ψήφου η Unicredit - Πώς αναλύεται το ποσοστό
Στο 29,794% ανήλθε το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Unicredit στην Alpha Bank.

Στο 29,794% ανήλθε το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Unicredit στην Alpha Bank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 10.11.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή του ιταλικού ομίλου σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο τον χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank.

Σε συνέχεια τη ανωτέρω μεταβολής, τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι δύσκολες στιγμές του Κυριάκου στην Κομοτηνή - Βενιζέλος σε γραμμή Σαμαρά για πρώτο μνημόνιο και Κυριάκου για ελληνοτουρκικά

Black Friday: Η μεγάλη «μάχη» άρχισε

Τι θέλουν επιτέλους οι αγρότες και είναι συνέχεια στους δρόμους, αφού η κυβέρνηση λέει ότι ικανοποιεί τα αιτήματά τους;

tags:
Alpha Bank
UniCredit
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider