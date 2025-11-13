Alpha Bank: Με 29,794% στα δικαιώματα ψήφου η Unicredit - Πώς αναλύεται το ποσοστό

Στο 29,794% ανήλθε το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Unicredit στην Alpha Bank.

Στο 29,794% ανήλθε το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Unicredit στην Alpha Bank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 10.11.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή του ιταλικού ομίλου σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο τον χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank.

Σε συνέχεια τη ανωτέρω μεταβολής, τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής: