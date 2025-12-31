Το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026 με φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης στην παραλία Bondi

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11.00 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με τη Γέφυρα του λιμένα του Σίδνεϊ να έχει φωτιστεί με λευκό χρώμα και μια μενορά (επτάφωτος λυχνία), σύμβολο του Ιουδαϊσμού, να προβάλλεται στους πυλώνες της.

To Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιόρτασε την έλευση του 2026 με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, που πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα θεαματικά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων πάνω από κτίρια και σκάφη στο λιμάνι του, μεταξύ άλλων στα διάσημα αξιοθέατα της Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϊ.

«Έπειτα από ένα τραγικό τέλος της χρονιάς για την πόλη μας, ελπίζουμε πως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα προσφέρει μια ευκαιρία να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλο και να ατενίσουμε με ελπίδα ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026», δήλωσε η δήμαρχος του Σίδνεϊ Κλόβερ Μουρ ενόψει των εκδηλώσεων.

Οι δύο ένοπλοι, ένας πατέρας και ο γιος του, σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εκδήλωση για τη Χανουκά τη 14η Δεκεμβρίου, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση των τελευταίων 30 ετών, η οποία σόκαρε τη χώρα και αύξησε τους φόβους για την άνοδο του αντισημιτισμού.

Οι παραδοσιακοί χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στο Μποντάι ακυρώθηκαν φέτος και διάφορες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί, ορισμένοι κρατώντας πυροβόλα όπλα, αναπτύχθηκαν στην πόλη για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς, που συνήθως προσελκύουν πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές.

«Πρέπει να δείξουμε την περιφρόνησή μας μπροστά σε αυτό το φρικτό έγκλημα και να πούμε ότι δεν πρόκειται να πτοηθούμε από αυτό το είδος τρομοκρατίας και δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε στην όμορφη πόλη μας», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

