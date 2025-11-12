Ράλι 10% για την AMD με μοχλό τις προβλέψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - «Είναι σωστό ρίσκο»

Σωστό ρίσκο χαρακτήρισε την αύξηση των επενδύσεων από μέρους των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices, Lisa Su, υπογραμμίζοντας πως «η επένδυση σε περισσότερους υπολογιστές θα επιταχύνει τον ρυθμό της καινοτομίας».

«Σωστό ρίσκο» χαρακτήρισε την αύξηση των επενδύσεων από μέρους των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices, Lisa Su, υπογραμμίζοντας πως «η επένδυση σε περισσότερους υπολογιστές θα επιταχύνει τον ρυθμό της καινοτομίας».

Μιλώντας στην εκπομπή "Squawk Box" του CNBC την Τετάρτη, η επικεφαλής της AMD υπεραμύνθηκε των αποφάσεων για επενδύσεις στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, γεγονός που οδηγεί σε ράλι 10% για την μετοχή της εταιρείας στις συναλλαγές της Τετάρτης στην Wall Street

Όπως ανέφερε η Su, τους τελευταίους 12 μήνες πολλοί από τους πελάτες της AMD έχουν αυξήσει τις δαπάνες τους για επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ πρόσθεσε πως «η τεχνολογία αυτή φτάνει σε ένα σημείο καμπής και οι εταιρείες μπορούν να δουν την απόδοση των επενδύσεών τους.

Σύμφωνα με το CNBC, οι τεχνολογικοί κολοσσοί της αμερικανικής οικονομίας δαπάνησαν περισσότερα από 380 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης κατά το προηγούμενο τρίμηνο, στοιχείο που προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες.