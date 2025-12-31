Επιχειρήσεις | Ελλάδα

AVE: Άκαρπες οι συζητήσεις για την απόκτηση ποσοστού στη BAZAAR

AVE: Άκαρπες οι συζητήσεις για την απόκτηση ποσοστού στη BAZAAR
Δεν υπήρξε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της BAZAAR, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η AVE.

Ειδικότερα, η AVE αναφέρει:

O Όμιλος εταιρειών AVE σε συνέχεια των από 16/6 & 19/6/2025 ανακοινώσεών μας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία οι διαπραγματεύσεις μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E., για την απόκτηση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας BAZAAR A.E..

