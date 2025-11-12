Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ ευελπιστεί ότι θα υπογράψει, εντός των προσεχών ωρών, το νομοσχέδιο που θα τερματίσει το shutdown

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως θα υπογράψει σε λίγες ώρες (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα) το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown), δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί απόψε γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα).

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς, βάζοντας την υπογραφή του. Ευελπιστούμε ότι θα υπογραφεί αργότερα απόψε», είπε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους.

Τα στοιχεία Οκτωβρίου ενδέχεται να μην δημοσιευτούν ποτέ

Βασικές οικονομικές εκθέσεις για τον Οκτώβριο ενδέχεται να μην δημοσιευτούν καθόλου λόγω του lockdown της κυβέρνησης, δήλωσε η Λέβιτ, τονίζοντας ότι μέρος των επιπτώσεων θα μπορούσε να είναι η μόνιμη ζημιά στην ικανότητα συλλογής δεδομένων της κυβέρνησης.

«Οι Δημοκρατικοί μπορεί να έχουν βλάψει μόνιμα το ομοσπονδιακό στατιστικό σύστημα, με τις εκθέσεις για τον δείκτη τιμών καταναλωτή και την απασχόληση του Οκτωβρίου να είναι πιθανό να μην δημοσιευτούν ποτέ», ανέφερε.

Όπως τόνισε η έλλειψη δεδομένων «αφήνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Fed να «οδηγούν στα τυφλά» σε μια κρίσιμη περίοδο».

Οι στατιστικές υπηρεσίες σταμάτησαν να παράγουν και να δημοσιεύουν οικονομικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού "λουκέτου" στις ΗΠΑ.

Η Λίβιτ πρόσθεσε ότι το lockdown θα μπορούσε να μειώσει την οικονομική ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου έως και 2 ποσοστιαίες μονάδες. Νωρίτερα το απόγευμα, ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι το αδιέξοδο θα μπορούσε να μειώσει έως και 1,5 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ του τρέχοντος τριμήνου.

Η δημοσίευση σημαντικών οικονομικών δεδομένων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανησυχιών της Wall Street, καθώς το lockdown διήρκεσε περισσότερο από έξι εβδομάδες, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία.

Μεταξύ των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων είναι η μηνιαία καταμέτρηση των μη γεωργικών μισθοδοσιών και ο δείκτης τιμών καταναλωτή, τα οποία προέρχονται και τα δύο από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Άλλα δεδομένα που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν τα δεδομένα λιανικών πωλήσεων, εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και τις καταναλωτικές δαπάνες και το εισόδημα.