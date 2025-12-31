Ειδήσεις | Διεθνή

Κίεβο: Το βίντεο της Μόσχας για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν είναι «γελοίο»

Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».

Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είναι «γελοίο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

« Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να το παράξουν όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Βλαντίμιρ Πούτιν
