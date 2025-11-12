Foxconn: Στα 66,29 δισ. δολάρια τα έσοδα γ' τριμήνου - Aύξηση 17% στα κέρδη

Τα έσοδα για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 2,06 τρισ. νέα ταϊβανέζικα δολάρια (66,29 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 11%, ποσό που είναι ευθυγραμμισμένο με τις προβλέψεις της αγοράς.

Πάνω από τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα σημείωσε για το τρίτο τρίμηνο του 2025 η Foxconn, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών με σύμβαση στον κόσμο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το CNBC.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας άγγιξαν τα 57,67 δισ. νέα ταϊβανέζικα δολάρια (1,9 δισ. δολάρια), καταγράφοντας αύξηση 17%, αρκετά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 50,41 δισ. νέα ταϊβανέζικα δολάρια.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 1,8% στο χρηματιστήριο της Ταϊβάν, ενώ έχει σημειώσει άλμα άνω του 30% φέτος, λόγω των προσδοκιών που συνδέονται με τη στενή της σχέση με την Nvidia.

Τον Οκτώβριο, οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,3%. Για το τρέχον τρίμηνο η Foxconn αναμένει αύξηση των εσόδων της, ενώ προβλέπεται να ανακοινώσει άνοδο των πωλήσεων κατά 15% για το τρίμηνο που λήγει τον Δεκέμβριο.

Η Foxconn, επίσημα γνωστή ως Hon Hai Precision Industry, είναι πιο γνωστή ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής iPhone της Apple, αλλά έχει στραφεί και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Foxconn υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Mitsubishi Electric στις 6 Νοεμβρίου για την από κοινού προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών λύσεων για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από τα AI data centers, οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να διερευνήσουν επιπλέον νέα επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, αξιοποιώντας τις συνδυασμένες τεχνολογικές και γνωσιακές τους δυνατότητες.