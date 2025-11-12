Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ ο Dow εν μέσω αισιοδοξίας για το τέλος του shutdown

«Άλμα» 10% για την AMD.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη με τον Dow να κερδίζει πάνω από 400 μονάδες και να οδεύει προς νέο ρεκόρ, με την αγορά να ελπίζει πως το τέλος του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης πλησιάζει περισσότερο από ποτέ, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας μοιάζουν να ανακτούν τον προσανατολισμό τους μετά από τις έντονες διακυμάνσεις που καταγράφηκαν στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 447 μονάδες ή 0,93% και διαμορφώνεται στα επίπεδα των 48.375 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,06% στις 6.850 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq αμφιταλαντεύτηκε στο ξεκίνημα της συνεδρίασης και πλέον κινείται στις 23.391 μονάδες, υποχωρώντας 0,25%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Advanced Micro Devices σημειώνει άνοδο πάνω από 10% αμέσως μετά τη δήλωση της CEO Λίζα Σου την Τρίτη ότι η εταιρεία αναμένει ότι η συνολική αγορά για εξαρτήματα και συστήματα κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2030. Όπως σημείωσε η εταιρεία θα δει την συνολική αύξηση των εσόδων της να αυξάνεται ως αποτέλεσμα της «ακόρεστης» ζήτησης για τσιπ AI.

Παραμένοντας στον τεχνολογικό κλάδο, η μετοχή της Nvidia έχει σκαμπανεβάσματα και αυτή την ώρα υποχωρεί 0,6% μετά την ανακοίνωση αύξησης κερδών κατά 17% από την Foxconn, ενός από τους προμηθευτές της, σε ετήσια βάση. Τόσο η Nvidia όσο και η AMD δέχτηκαν πιέσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, με πτώση σχεδόν 3% για την πρώτη μετά την ανακοίνωση της εξόδου της SoftBank από το μετοχικό κεφάλαιο του αμερικανικού κολοσσού, και άνω του 2% για την AMD.

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ θα μπορούσε να τελειώσει ακόμη και σήμερα Τετάρτη, έχοντας ωστόσο ήδη προκαλέσει προβλήματα σε μια οικονομία που ήδη βρίσκεται υπό πίεση.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί από την 1η Οκτωβρίου, ενώ χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα, ακόμη και αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανοίξει ξανά. Πολλοί δικαιούχοι επισιτιστικής βοήθειας έχουν δει τα επιδόματά τους να διακόπτονται.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι ένα lockdown έξι εβδομάδων θα μειώσει την ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους κατά περίπου 1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed στη συνεδρίαση της FOMC στις 9-10/12 Δεκεμβρίου προβλέπει το 80% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, προκειμένου να δοθεί στήριγμα στην αποδυναμωμένη αμερικανική εργασίας.

Το ποσοστό της έρευνας είναι ελαφρώς υψηλότερο από την μέτρηση του Οκτωβρίου και αποτυπώνει την επενδυτική πεποίθηση πως η οικονομία των ΗΠΑ χρειάζεται μία πρόσθετη «ανάσα» με νέα περικοπή στο κόστος δανεισμού ειδικά ελλείψει βασικών επίσημων στοιχείων ελέω του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown.

Όσο αφορά τον κλάδο του real estate, η ζήτηση στεγαστικών δανείων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, παρά την αύξηση των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων για αγορά κατοικίας αυξήθηκαν κατά 6% την περασμένη εβδομάδα, ο ισχυρότερος ρυθμός από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη της Ένωσης Τραπεζιτών Στεγαστικών Δανείων. Η παραπάνω μέτρηση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι το μέσο επιτόκιο για 30ετή στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, αυξήθηκε στο 6,34% από 6,31%, για δάνεια με προκαταβολή 20%.