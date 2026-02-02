Η Βρετανία απέλασε Ρώσο διπλωμάτη ως απάντηση σε κατηγορίες περί κατασκοπείας

Οι κατηγορίες της Ρωσίας είναι «αβάσιμες» και η απέλαση ήταν «απρόκλητη και αδικαιολόγητη», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι απέλασε έναν Ρώσο διπλωμάτη, αφότου κάλεσε τον πρεσβευτή της χώρας της χώρας του, σε μία αμοιβαία κίνηση, όπως την χαρακτήρισε, μετά την απέλαση από την Μόσχα Βρετανού διπλωμάτη τον περασμένο μήνα, τον οποίο κατηγόρησε ως μέλος των υπηρεσιών κατασκοπείας που δεν έχει δηλωθεί η ιδιότητά του.

Οι κατηγορίες της Ρωσίας είναι «αβάσιμες» και η απέλαση ήταν «απρόκλητη και αδικαιολόγητη», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Καλώντας τον Ρώσο Πρεσβευτή, ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ανεχθεί τον εκφοβισμό του προσωπικού της βρετανικής πρεσβείας και γι' αυτό λαμβάνουμε σήμερα αντίστοιχες δράσεις, ανακαλώντας τη διαπίστευση ενός Ρώσου διπλωμάτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία και η Δύση έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει η μία την άλλη ότι εξαπολύουν εκστρατείες κατασκοπείας με ένταση που δεν έχει παρατηρηθεί από τα βάθη του Ψυχρού Πολέμου, ενώ δυτικοί διπλωμάτες στη Μόσχα λένε ότι υπόκεινται σε παρεμβατική παρακολούθηση και παρενόχληση.

Η Βρετανία προειδοποίησε τη Ρωσία να μην ακολουθήσει αυτή την πολιτική εναντίον των διπλωματών της.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω δράση που θα ληφθεί εκ μέρους της Ρωσίας θα θεωρηθεί ως κλιμάκωση και θα απαντηθεί δεόντως» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress

