Ιορδανία: Δε θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί το έδαφος μας για μια επίθεση στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας διαβεβαίωσε σήμερα τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί, ότι το Αμάν δεν θα εγκρίνει τη χρήση του εδάφους του για μια ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν.

«Η Ιορδανία δεν θα γίνει πεδίο μάχης σε μια περιφερειακή σύρραξη, ούτε ράμπα εκτόξευσης για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν», τόνισε ο Αϊμάν Σαφάντι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αραγτσί, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.

Ο Ιορδανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε επίσης ότι είναι αναγκαίο να διευθετηθεί το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσω της διπλωματίας. Νωρίτερα, η Τεχεράνη κάλεσε να ξεκινήσουν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, μετά τις επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ