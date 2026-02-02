Υπεγράφη η σύμβαση για ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

Τη σύμβαση υπέγραψαν στα γραφεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκ μέρους των δύο μερών, η πρόεδρος, Άννα Ροκοφύλλου και ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Ευάγγελος Χρυσάφης.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, που θα ανέλθει στα 18,6 εκατ. ευρώ, οι εργασίες της οποίας θα ξεκινήσουν άμεσα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που υπεγράφη νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και της αναδόχου εταιρείας, ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν στα γραφεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκ μέρους των δύο μερών, η πρόεδρος, Άννα Ροκοφύλλου και ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Ευάγγελος Χρυσάφης, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΛΕΜΚΑ, Ιωάννη Μυτιληναίου και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Για ένα «εμβληματικό έργο» έκανε λόγο η κυρία Ροκοφύλλου, η οποία σημείωσε ότι στόχος της διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών σε όλες τις εστίες της αρμοδιότητας του Ιδρύματος.

«Σήμερα μπαίνει μπροστά το έργο που συζητούνταν επί πολλά χρόνια, αλλά τώρα, επιτέλους, γίνεται πράξη. Σε μια περίοδο που το στεγαστικό πρόβλημα και ιδιαίτερα το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο κοινωνικό θέμα, υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια», ανέφερε στις δηλώσεις της μετά την υπογραφή της σύμβασης η κυρία Ροκοφύλλου.

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ επισήμανε ότι ξεπεράστηκαν δυσκολίες και γραφειοκρατικά προβλήματα σε «χρόνο-ρεκόρ», προκειμένου να εκκινήσουν η διαδικασία υλοποίησης του έργου της ανακαίνισης. Όπως σημείωσε, το έργο ανακοινώθηκε στις αρχές του 2025 και τον περασμένο Ιούλιο υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από 5 μήνες.

«Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών είναι μια από τις πολλές παρεμβάσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, για την αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών, με στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της βελτίωσης των υποδομών της δημόσιας εκπαίδευσης. Προχωράμε με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων και όραμα για στήριξη του πιο πολύτιμου κεφαλαίου της χώρας μας, τη νέα γενιά», κατέληξε η κυρία Ροκοφύλλου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Χρυσάφης Ευάγγελος, δήλωσε: «Με μεγάλη υπερηφάνεια υπογράψαμε μία σύμβαση που αφορά ένα έργο υποδομής για την παιδεία. Ασφαλείς χώροι, που εγγυώνται ποιοτική διαβίωση για τους φοιτητές και τους επιτρέπουν να είναι απερίσπαστοι από άλλα προβλήματα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τα νέα παιδιά και την ελληνική κοινωνία τού αύριο. Ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα τέτοιο έργο αναλάβαμε την ευθύνη να το υλοποιήσουμε, ώστε και εμείς, ως ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και ως METLEN, να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στην προσπάθεια αναβάθμισης της Παιδείας».

Τέλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε ότι το Υπερταμείο, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία σε χρόνο-ρεκόρ, μόλις έξι μηνών, «αποδεικνύοντας ότι ο σωστός σχεδιασμός, η θεσμική συνεργασία και η τεχνική επάρκεια μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση σύνθετων δημόσιων έργων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Σημειώνεται ότι η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου διενήργησε τη διαγωνιστική διαδικασία, με αναθέτουσα αρχή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης).

Το έργο της ανακαίνισης της ΦΕΑ υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου ενάμιση χρόνο και αφορά συνολική επιφάνεια 10.271,20 τ.μ., βελτιώνοντας τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα του κτιρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.