ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο η ζήτηση στεγαστικών δανείων

Παρά την αύξηση των επιτοκίων, οι αγοραστές κατοικιών ανασαίνουν για τελευταία φορά, πιθανώς λόγω της μεγαλύτερης προσφοράς στην αγορά και της μείωσης των τιμών.

Καθώς η αγορά του real estate οδεύει προς την περίοδο όπου παραδοσιακά καταγράφεται η μικρότερη δραστηριότητα, οι αγοραστές κατοικιών στις ΗΠΑ δίνουν μία ύστατη ώθηση, πιθανώς λόγω της μεγαλύτερης προσφοράς στην αγορά και της μείωσης των τιμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ζήτηση στεγαστικών δανείων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, παρά την αύξηση των επιτοκίων.

Οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων για αγορά κατοικίας αυξήθηκαν κατά 6% την περασμένη εβδομάδα, ο ισχυρότερος ρυθμός από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη της Ένωσης Τραπεζιτών Στεγαστικών Δανείων. Ο όγκος ήταν 31% υψηλότερος από την ίδια εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.

Η παραπάνω μέτρηση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι το μέσο επιτόκιο για 30ετή στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, αυξήθηκε στο 6,34% από 6,31%, για δάνεια με προκαταβολή 20%.

«Οι αιτήσεις αγοράς για συμβατικά δάνεια αυξήθηκαν, καθώς οι πιθανοί αγοραστές κατοικιών συνεχίζουν να αναζητούν πληροφορίες, ιδίως σε αγορές όπου τα αποθέματα έχουν αυξηθεί και η αύξηση των τιμών πώλησης έχει επιβραδυνθεί. Με βάση τον μη προσαρμοσμένο δείκτη αγορών για την εβδομάδα, αυτό ήταν το ισχυρότερο ξεκίνημα του Νοεμβρίου από το 2022», ανέφερε ο Τζόελ Καν, οικονομολόγος της MBA, σε ανακοίνωσή του.