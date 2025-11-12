Οικονομία | Διεθνή

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο η ζήτηση στεγαστικών δανείων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο η ζήτηση στεγαστικών δανείων
Παρά την αύξηση των επιτοκίων, οι αγοραστές κατοικιών ανασαίνουν για τελευταία φορά, πιθανώς λόγω της μεγαλύτερης προσφοράς στην αγορά και της μείωσης των τιμών.

Καθώς η αγορά του real estate οδεύει προς την περίοδο όπου παραδοσιακά καταγράφεται η μικρότερη δραστηριότητα, οι αγοραστές κατοικιών στις ΗΠΑ δίνουν μία ύστατη ώθηση, πιθανώς λόγω της μεγαλύτερης προσφοράς στην αγορά και της μείωσης των τιμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ζήτηση στεγαστικών δανείων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, παρά την αύξηση των επιτοκίων.

Οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων για αγορά κατοικίας αυξήθηκαν κατά 6% την περασμένη εβδομάδα, ο ισχυρότερος ρυθμός από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη της Ένωσης Τραπεζιτών Στεγαστικών Δανείων. Ο όγκος ήταν 31% υψηλότερος από την ίδια εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.

Η παραπάνω μέτρηση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι το μέσο επιτόκιο για 30ετή στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, αυξήθηκε στο 6,34% από 6,31%, για δάνεια με προκαταβολή 20%.

«Οι αιτήσεις αγοράς για συμβατικά δάνεια αυξήθηκαν, καθώς οι πιθανοί αγοραστές κατοικιών συνεχίζουν να αναζητούν πληροφορίες, ιδίως σε αγορές όπου τα αποθέματα έχουν αυξηθεί και η αύξηση των τιμών πώλησης έχει επιβραδυνθεί. Με βάση τον μη προσαρμοσμένο δείκτη αγορών για την εβδομάδα, αυτό ήταν το ισχυρότερο ξεκίνημα του Νοεμβρίου από το 2022», ανέφερε ο Τζόελ Καν, οικονομολόγος της MBA, σε ανακοίνωσή του.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι δύσκολες στιγμές του Κυριάκου στην Κομοτηνή - Βενιζέλος σε γραμμή Σαμαρά για πρώτο μνημόνιο και Κυριάκου για ελληνοτουρκικά

Νέα λοταρία: 1.000 ευρώ σε όσους εισπράττουν επιδόματα - Η κλήρωση και οι δικαιούχοι

Τι θέλουν επιτέλους οι αγρότες και είναι συνέχεια στους δρόμους, αφού η κυβέρνηση λέει ότι ικανοποιεί τα αιτήματά τους;

tags:
ΗΠΑ
Στεγαστικά δάνεια
Ακίνητα (real estate)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider