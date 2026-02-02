Wall Street: Άνοδος στην πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου παρά το sell-off σε μέταλλα και crypto

Η μετοχή της Disney καταγράφει «βουτιά» 4% παρά την ετήσια αύξηση εσόδων 5% που ανακοίνωσε στα οικονομικά της μεγέθη για το α' τρίμηνο.

Τελευταία ενημέρωση 18.20

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε η αγορά μετά τα sell-off που σημείωσαν τα μέταλλα και το Bitcoin, ενώ το βλέμμα των επενδυτών παραμένει, όχι μόνο στα αποτελέσματα των Big Tech που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και σε αυτά που έπονται εντός των επόμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,96% στις 49.360 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 προσθέτει 0,53% στις 6.975 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 0,62% στις 23.606 μονάδες.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου στη Wall Street την Παρασκευή. Ο Dow Jones υποχώρησε 0,36% ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,42% και Nasdaq έχασε 0,94%. Παρά τις απώλειες που σημειώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, σε επίπεδο μήνα, και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν κέρδη. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο ο S&P 500 και ο Dow πρόσθεσαν 1,4% και 1,7% αντίστοιχα, ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κατέγραψε άλμα πάνω από 5%.

Περισσότερες από 100 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Amazon και Alphabet. Η συνολική περίοδος αποτελεσμάτων έχει υπάρξει «δυνατή» μέχρι στιγμής, με πολλά ονόματα των Big Tech να έχουν ανακοινώσει τα οικονομικά μεγέθη τους. Παρόλα αυτά, ορισμένες τεχνολογικές μετοχές διολίσθησαν παρά τα ισχυρά κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft. Ωστόσο, αναλυτές της Deutsche Bank σημείωσαν ότι η αύξηση των κερδών οδεύει στο να γίνει η ισχυρότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η προσοχή των επενδυτών είναι επίσης στραμμένη στην Nvidia έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει πως τα σχέδια του τεχνολογικού κολοσσού για επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI έχουν μπει στον «πάγο», με στελέχη της κορυφαίας κατασκευάστριας εταιρείας τσιπ να εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με την συμφωνία. Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί κατά 1,1%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Disney καταγράφει «βουτιά» άνω του 4% παρά την ετήσια αύξηση εσόδων 5% που ανακοίνωσε στα οικονομικά της μεγέθη για το α' τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στον τομέα των θεματικών πάρκων, των θέρετρων και των κρουαζιέρων. Το experiences unit ανέφερε τριμηνιαία έσοδα άνω των 10 δισ. δολαρίων για πρώτη φορά, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Χιου Τζόνσον στο CNBC.

Η μετοχή της Oracle κερδίζει 1,6%, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει νέες επενδύσεις έως 50 δισ. δολάρια για την κατασκευή πρόσθετης χωρητικότητας υποδομής cloud, για να καταφέρει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τους μεγαλύτερους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των Advanced Micro Devices, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok και xAI, όπως ανέφερε η εταιρεία.

Στον τομέα των crypto, το Bitcoin διολίσθησε κάτω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ένα σημάδι ότι οι επενδυτές ανέλαβαν περισσότερα ρίσκα μετά την «κατρακύλα» που κατέγραψαν ασήμι και χρυσός την Παρασκευή. Το ασήμι «βούλιαξε» κατά 30% και διαμορφώθηκε στα 80,55 δολάρια ανά ουγγιά, σηματοδοτώντας την χειρότερη ημερήσια απόδοση του μετάλλου από το 1980. Ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε σχεδόν 11% στα 4.812,71 δολάρια ανά ουγγιά. Σήμερα, τα πολύτιμα μέταλλα φαίνεται πως παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης.

Το Σάββατο η κυβέρνηση των ΗΠΑ οδηγήθηκε σε μερικό κλείσιμο, καθώς ανέμενε την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μιας συμφωνίας χρηματοδότησης που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε διαμορφώσει με τους Δημοκρατικούς, μετά από εθνική κατακραυγή για τη θανάτωση ενός Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη από πράκτορες του ICE. Σύμφωνα με το Bloomberg, η διακοπή της χρηματοδότησης αναμένεται να είναι σύντομη, με τη Βουλή να επιστρέφει από εβδομαδιαία διακοπή τη Δευτέρα και τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να στηρίζει πλήρως το πακέτο δαπανών.