Αργή η κίνηση στα σύνορα της Γάζας μετά την επαναλειτουργία από το Ισραήλ του περάσματος της Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα, σε αυτό που ήταν κάποτε μια πόλη 250.000 ανθρώπων την οποία το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει από τότε και έχει μειώσει τον πληθυσμό της, είναι το μοναδικό για την είσοδο και την έξοδο όλων των κατοίκων της Γάζας που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια.

Δεκάδες Παλαιστίνιοι αναμενόταν να φύγουν ή να επιστρέψουν στη Γάζα σήμερα μετά το άνοιγμα και πάλι από το Ισραήλ του μοναδικού σημείου διέλευσης για πεζούς προς την Αίγυπτο, ένα σημαντικό βήμα προς την κατάπαυση του πυρός που έχει σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, αν και με αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση, μεταδίδει το Ρόιτερς.

Το πέρασμα της Ράφα, σε αυτό που ήταν κάποτε μια πόλη 250.000 ανθρώπων την οποία το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει από τότε και έχει μειώσει τον πληθυσμό της, είναι το μοναδικό για την είσοδο και την έξοδο όλων των κατοίκων της Γάζας που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια.

Το πέρασμα αυτό ήταν κατά κύριο λόγο κλειστό κατά το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου και το άνοιγμά του και πάλι ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση στον έξω κόσμο είναι ένα από τα τελευταία σημαντικά βήματα που απαιτούνταν βάσει της αρχικής φάσης κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε πως η Ράφα άνοιξε γύρω στις 9.00 π.μ. "για είσοδο και έξοδο". Παλαιστινιακή πηγή δήλωσε ότι την πρώτη ημέρα 50 Παλαιστίνιοι αναμενόταν να εισέλθουν και πάλι στον θύλακα.

Πέντε ασθενείς που πρόκειται να φύγουν από τη Γάζα για ιατρική θεραπεία, ο καθένας μαζί με δύο συνοδούς, οδηγήθηκαν στο συγκρότημα του σημείου διέλευσης από την πλευρά της Γάζας με ένα όχημα το οποίο συνοδευόταν από προσωπικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας.

Μέχρι τα μέσα του απογεύματος, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι δεν είχαν ολοκληρώσει ακόμη τη διέλευση είτε στη μία είτε στην άλλη κατεύθυνση, όπως δήλωσαν τρεις παλαιστινιακές πηγές, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στους ισραηλινούς ελέγχους ασφαλείας. Ο στρατός του Ισραήλ δεν έκανε προσώρας σχόλιο.

"Το σημείο διέλευσης είναι γραμμή ζωής για τη Γάζα. Είναι γραμμή ζωής για μας, τους ασθενείς", δήλωσε ο Μουστάφα Αμπντέλ, 32 ετών, ο οποίος κάνει αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο Μάρτυρες του Αλ Άκσα στην κεντρική Γάζα και είναι ένας από τους 20.000 κατοίκους της Γάζας που ελπίζουν να φύγουν για να λάβουν θεραπεία στο εξωτερικό. "Θέλουμε να λάβουμε θεραπεία για να επιστρέψουμε και να ζήσουμε την κανονική μας ζωή".

Το Ισραήλ κατέλαβε το σημείο της συνοριακής διέλευσης τον Μάιο του 2024, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Από τότε το σημείο αυτό ήταν κατά κύριο λόγο κλειστό, εκτός από μια σύντομη περίοδο στη διάρκεια μιας προηγούμενης εκεχειρίας στις αρχές του 2025.

Η επαναλειτουργία του περάσματος ήταν μία από τις προϋποθέσεις της εκεχειρίας του Οκτωβρίου που σκιαγράφησε την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος των συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στους μαχητές της Χαμάς.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ κήρυξε την έναρξη της δεύτερης φάσης, κατά την οποία οι δύο πλευρές προβλέπεται να διαπραγματευθούν τη μελλοντική διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση της Γάζας.

Παρά την επαναλειτουργία της συνοριακής διέλευσης, ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιους σήμερα, περιλαμβανομένου ενός τρίχρονου αγοριού, σε ξεχωριστά περιστατικά στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο γι αυτά.

Τους πρώτους μήνες του πολέμου, προτού το Ισραήλ κλείσει το πέρασμα, περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι έφυγαν για την Αίγυπτο μέσω της Ράφα.

Αν και η Αίγυπτος έχει καταστήσει κατ΄επανάληψη σαφές ότι δεν θα επιτρέψει μια έξοδο μεγάλης κλίμακας, το πέρασμα θεωρείται ζωτικής σημασίας για Παλαιστίνιους τραυματίες και ασθενείς που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Ενόσω ήταν κλειστό, μόνο μερικές χιλιάδες επιτράπηκε να φύγουν για ιατρική θεραπεία σε τρίτες χώρες μέσω του Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι που θέλουν να διέλθουν από τη Ράφα θα πρέπει να λάβουν ισραηλινή έγκριση ασφαλείας, δήλωσαν τρεις αιγυπτιακές πηγές. Περιτείχισμα από ενισχυμένο μπετόν με συρματόπλεγμα έχει στηθεί κατά μήκος της περιοχής του περάσματος, δήλωσαν οι πηγές.

Στο σημείο διέλευσης θα πρέπει να περάσουν από τρεις ξεχωριστές πύλες, η μία από τις οποίες τελεί υπό τη διοίκηση της διεθνώς αναγνωρισμένης Παλαιστινιακής Αρχής υπό την εποπτεία ενός ειδικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ελέγχεται εξ αποστάσεως από το Ισραήλ, μεταδίδει το Ρόιτερς.

Παρά την επαναλειτουργία της Ράφα, το Ισραήλ εξακολουθεί να αρνείται, σημειώνει το Ρόιτερς, την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, η οποία είχε απαγορευθεί από την έναρξη του πολέμου. Η μετάδοση ειδήσεων από τη Γάζα για διεθνή μέσα περιλαμβανομένου του Ρόιτερς πραγματοποιείται μόνο από δημοσιογράφους που ζουν εκεί, δεκάδες από τους οποίους έχουν σκοτωθεί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ εξετάζει αίτημα της Ένωσης Ξένου Τύπου να επιτραπεί σε ξένους δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα. Δικηγόροι που εκπροσωπούν την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συνιστά κίνδυνο για τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Η Ένωση Ξένου Τύπου λέει πως η κοινή γνώμη στερείται μια ζωτική πηγή ανεξάρτητης πληροφόρησης.

Με βάση την πρώτη φάση της εκεχειρίας, οι κυρίως μάχες έχουν σταματήσει, οι όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα επιστράφηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ ενώ έχουν υπάρξει υποσχέσεις για κατακόρυφη αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να κατέχουν περισσότερο από το 53% του εδάφους της Γάζας, όπου έχουν διατάξει τους κατοίκους να φύγουν και έχουν κατεδαφίσει πολλά από τα κτίρια που είχαν απομείνει. Οι κάτοικοι περιορίζονται τώρα σε μια λωρίδα κατά μήκος της παραλίας, με τους περισσότερους να ζουν είτε σε αυτοσχέδιες σκηνές είτε σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Η επόμενη φάση του σχεδίου του Τραμπ προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της και θα μεταβιβάσει τον έλεγχο σε μια διοίκηση που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και η οποία θα επιβλέψει την ανοικοδόμηση, περιλαμβανομένων πολυτελών κτιρίων κατοικιών κατά μήκος της μεσογειακής ακτής.

Πολλοί Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θεωρούν πως κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό. Η Χαμάς δεν έχει συμφωνήσει ακόμη να παραδώσει τα όπλα της και το Ισραήλ λέει ότι είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τον πόλεμο για να αφοπλίσει την οργάνωση με τη βία.

Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας περισσότερους από 250 ως ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινές καταγραφές. Το Ισραήλ ανταπέδωσε, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας και σκοτώνοντας περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με αρχές της Γάζας στον τομέα της υγείας.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας του Οκτωβρίου, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 500 Παλαιστίνιους, λένε αξιωματούχοι υγείας, ενώ μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες, καταλήγει το τηλεγράφημα του Ρόιτερς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ