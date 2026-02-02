Ανοδικό το ντεμπούτο του Φεβρουαρίου στο ΧΑ - Ο ΓΔ σε απόσταση... μισής μονάδας από τα πρόσφατα υψηλά

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, μετά από ένα πτωτικό διήμερο. Σε θετικό έδαφος το μεγαλύτερο μέρος του FTSE Large Cap, άλμα 6,2% για την Alpha Bank.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, η ελληνική αγορά εμφανίστηκε ευθυγραμμισμένη με τις διακυμάνσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Οι συναλλαγές ξεκίνησαν με νευρικότητα και ήπιες απώλειες, μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας για τις ακραίες μεταβολές στις αγορές των πολύτιμων μετάλλων και των κρυπτονομισμάτων. Η ομαλοποίηση της εικόνας στα πολύτιμα μέταλλα επέτρεψε ωστόσο στους μετοχικούς δείκτες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, να επιστρέψουν σε θετικό έδαφος.

Έτσι, αν και βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.298 μονάδες, ο ΓΔ της Λεωφόρου Αθηνών από τις 12:35 και μετά κινήθηκε μόνιμα ανοδικά, για να ολοκληρώσει τελικά στο υψηλό ημέρας των 2.346,72 μονάδων με κέρδη 1,38%.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των τραπεζικών μετοχών, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε το άλμα 6,17% της Alpha Bank. Για τον τραπεζικό δείκτη οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 2.774,10 μονάδες με άνοδο 2,56%, που αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο του ΔΤΡ εντός του 2026.

Έτσι, σε επίπεδο κλεισίματος ο Γενικός Δείκτης απέχει λιγότερο από 1 μονάδα από το πρόσφατο υψηλό των 2.347,23 μονάδων της 28ης Ιανουαρίου, ενώ ο δείκτης των τραπεζών απέχει μόλις 29 μονάδες.

Πέραν των τραπεζών, σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον προσέλκυσε και μια σειρά μη τραπεζικών blue chips, με τις Jumbo και ΔΕΗ να ξεχωρίζουν, ενδεικτικά, με τζίρους €24,9 εκατ. και €23,6 εκατ. αντίστοιχα.

«Η απότομη διόρθωση σε χρυσό, ασήμι και Bitcoin ενδέχεται να φέρει περισσότερες εισροές στις μετοχικές αξίες» σχολίαζε σήμερα σε ανάλυσή της η Fast Finance, ενώ σε ό,τι αφορά το ΧΑ η χρηματιστηριακή σημείωνε ότι, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της MSCI «βλέπουμε αρκετά νέα funds να τοποθετούνται βιαστικά και επιθετικά πριν τις εξελίξεις» και ότι η πίεση που παρατηρείται σε ορισμένες μετοχές σχετίζεται κυρίως με αναγκαστικές εκροές.

«Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε τα flows θα κάνουν παύση και θα δούμε μία ουσιαστική διόρθωση» ανέφερε μεταξύ άλλων η Fast Finance, προσθέτοντας ότι η αγορά αναμένει τις ανακοινώσεις και τις αλλαγές του MSCI τη μεθεπόμενη Τρίτη, με το rebalancing να ολοκληρώνεται στις 27 Φεβρουαρίου. «Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει ζωηρό στο ταμπλό, ανεξαρτήτως των όποιων βραχυπρόθεσμων διορθώσεων».

Τη Δευτέρα ο συνολικός τζίρος εμφανίστηκε εκ νέου ενισχυμένος, καθώς διαμορφώθηκε σε 452,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €137,9 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε ένα πακέτο για 12,21 εκατ. μετοχές της Eurobank στην τιμή των 4,14 ευρώ ανά μετοχή, αξίας 50,58 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 67 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 44 που υποχώρησαν και 39 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η Alpha Bank έκλεισε στα 4,30 ευρώ με άνοδο 6,17%, ακολούθησε ο ΟΠΑΠ ενισχυμένος 3,76% στα 17,64 ευρώ, ενώ με σημαντικά κέρδη έκλεισαν και οι μετοχές των ΕΤΕ (+2,85%) και ΟΤΕ (+2,73%) στα €15,34 και €16,20 αντίστοιχα. Το top-5 συμπλήρωσε η Optima, ενισχυμένη 2,19% στα 8,85 ευρώ.

Η Jumbo ολοκλήρωσε ενισχυμένη 1,76% στα 25,48 ευρώ, η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 46,60 ευρώ με άνοδο 1,57%, ενώ με κέρδη πάνω από 1% ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές και για τους τίτλους των Eurobank (+1,52%), Aegean (+1,34%), Τρ. Κύπρου (+1,28%) και Τρ. Πειραιώς (+1,22%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι ΔΕΗ (+0,70%), Τιτάν (+0,35%), Motor Oil (+0,18%), Σαράντης (+0,15%) και Aktor (+0,11%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν η Metlen με απώλειες 2,22% στα 45 ευρώ και η Viohalco με απώλειες 1,85% στα 12,76 ευρώ. Πτωτικά σε ποσοστό 1,06% κινήθηκε ο ΔΑΑ στα 11,21 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι Lamda Development (-0,85%), Helleniq Energy (-0,77%), ΕΥΔΑΠ (-0,69%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,24%), Cenergy (-0,21%) και Aktor (-0,18%).