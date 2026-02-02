Ουκρανία: Σε επίπεδα ρεκόρ οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιανουάριο

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει αυξήσει απότομα την ένταση και την κλίμακα των επιθέσεών της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 40% τον Ιανουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 894 γιγαβατωρών, εν μέσω συνεχών ρωσικών επιθέσεων στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία αναλύσεων ExPro.

«Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό εισαγωγών για την περίοδο του πλήρους κλίμακας πολέμου. Η Ουγγαρία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο – 45%. Συνολικά, οι προμήθειες αυξήθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις εκτός από τη Μολδαβία», ανέφερε σε έκθεση της η εν λόγω συμβουλευτική εταιρεία.

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει αυξήσει απότομα την ένταση και την κλίμακα των επιθέσεών της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, στοχεύοντας σταθμούς παραγωγής ενέργειας, συστήματα διανομής ενέργειας και εγκαταστάσεις του τομέα φυσικού αερίου.

Δύο διαδοχικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής και θερμικής ενέργειας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, άφησαν 6.000 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση και ο φορέας διαχείρισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας αναγκάστηκε να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρες περιοχές για δεκάδες ώρες.

Οι εργάτες χρειάστηκαν αρκετές εβδομάδες για να αποκαταστήσουν τη θέρμανση στα περισσότερα κτίρια, αλλά περισσότερα από 200 παραμένουν κρύα εν μέσω ασυνήθιστου ψύχους που πλήττει την Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Μόσχα δήλωσε ότι συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις στους ενεργειακούς στόχους της Ουκρανίας μέχρι χθες Κυριακή.

