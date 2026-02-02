Market News

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
Η Vitex διανύει μια περίοδο ουσιαστικού και πολυεπίπεδου μετασχηματισμού, που σηματοδοτεί την είσοδό της σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, συνεχίζοντας να ηγείται της αγοράς.

Η Vitex διανύει μια περίοδο ουσιαστικού και πολυεπίπεδου μετασχηματισμού, που σηματοδοτεί την είσοδό της σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, συνεχίζοντας να ηγείται της αγοράς.

Κομβικό σημείο αυτής της πορείας αποτελεί η λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου κονιαμάτων «Χρωμόπυργος», διευρύνοντας την παραγωγική δυναμικότητα και τη λειτουργική ευελιξία της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού, η Vitex προχώρησε στην αναβάθμιση της εικόνας της , σε συνεργασία με το G Design Studio (Μιχάλης Γεωργίου, Δημήτρης Στεφανίδης) και με την επιμέλεια της In-House δημιουργικής ομάδας της εταιρείας (Βέτα Γιαννούλη, Ζάχος Τζιοβάρας, Δημήτρης Γκαϊνάς). Η νέα ταυτότητα αποτυπώνει τη στρατηγική μετάβαση της Vitex σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο οικοσύστημα δομικών λύσεων που περιλαμβάνει χρώματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ασφαλτικές υγρομόνωσεις και κονιάματα, συνοδευόμενα από εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη.

Στον πυρήνα της νέας εταιρικής ταυτότητας βρίσκεται η υπόσχεση «Create the Next». Μια υπόσχεση που ενώνει τον σύγχρονο σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα, την επιστήμη με τη δημιουργία και τους επαγγελματίες με τους καταναλωτές. Με φρέσκια, δυναμική και συναρπαστική αισθητική, η νέα εικόνα της Vitex ανοίγει τον δρόμο για μια εποχή όπου κάθε συνεργάτης, κάθε επαγγελματίας εφαρμοστής και κάθε καταναλωτής μπορεί να «χτίσει» πάνω της το δικό του όραμα. Ένα όραμα δημιουργίας, εξέλιξης, τόλμης και αισιοδοξίας.

Μέσα στη χρονιά, η νέα εταιρική εικόνα θα «ζωντανέψει» σταδιακά μέσα από τις ενέργειες επικοινωνίας της Vitex, καθώς και σε ολόκληρο το δίκτυο συνεργατών της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Αλλαγή άρθρου 86, νέα βάση για τη μονιμότητα στο Δημόσιο - Τι αναφέρει για ΠτΔ και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank - Στα 1.600 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν 7 εκατ. φορολογούμενοι

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider