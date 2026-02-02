Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Απόθεμα σπάνιων γαιών ύψους 12 δισ. δολαρίων για να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα

Το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί σε ύψος 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιδιωτικά κεφάλαια, με το υπόλοιπο ποσό να προέρχεται από ένα δάνειο ύψους 10 δισ. δολαρίων από την αμερικανική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών (EXIM).

Οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν ένα απόθεμα σπάνιων γαιών αξίας 12 δισ. δολαρίων, προκειμένου να περιορίσουν την εξάρτηση έναντι της Κίνας, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της αξιακής αλυσίδας, επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μετά τη δημοσίευση σχετικών πληροφοριών σε ΜΜΕ.

Όπως έγραψε ο ιστότοπος Bloomberg, το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί σε ύψος 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιδιωτικά κεφάλαια, με το υπόλοιπο ποσό να προέρχεται από ένα δάνειο ύψους 10 δισ. δολαρίων από την αμερικανική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών (EXIM).

Ένα δάνειο που αναμένεται να εγκριθεί και να εκταμιευθεί από σήμερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, κάτι που θα αποτελεί ένα ρεκόρ για την τράπεζα.

Ένα τέτοιο σχέδιο αφορά βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ψηφιακές υπηρεσίες ή η άμυνα και λαμβάνει χώρα την ώρα που η Κίνα χρησιμοποιεί τον έλεγχο των βιομηχανικών μαγνητών, αναγκαίων στον κύκλο χρήσης των σπάνιων γαιών, ως μέσο άσκησης πίεσης προς γειτονικά κράτη, ιδίως την Ιαπωνία.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος, εάν όχι σχεδόν το σύνολο σε ορισμένες περιπτώσεις, της αξιακής αλυσίδας των σπάνιων γαιών, από την εξόρυξη έως την επεξεργασία και την ενσωμάτωση σε τεχνικά υλικά.

Μια κατάσταση που προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον, την ώρα που το Πεκίνο δεν δίστασε να απειλήσει να ενεργοποιήσει αυτόν τον μοχλό πίεσης κατά τη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πρώτων οικονομικών δυνάμεων του πλανήτη, ιδίως κατά την εμπορική κλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες, μετά την ανακοίνωση νέων δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

