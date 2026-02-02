Κεφαλογιάννης: Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά στα Καζάνια Περάματος

Στη θεσμική και επιχειρησιακή αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πρόσφατα στα Καζάνια Περάματος, καθώς και στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στη θεσμική και επιχειρησιακή αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πρόσφατα στα Καζάνια Περάματος, καθώς και στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Διαμάντως Μανωλάκου.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα πολύ σοβαρό γεγονός» και τόνισε ότι απαιτείται «θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, πρώτα απ’ όλα με σεβασμό απέναντι στην αγωνία των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων της περιοχής». Όπως υπογράμμισε, «η Πολιτική Προστασία υπάρχει για να διασφαλίζει με συγκεκριμένο σχέδιο και κανόνες ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο επικίνδυνο, ο μηχανισμός λειτουργεί σωστά και κυρίως ότι η ανθρώπινη ζωή προστατεύεται».

Ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό και τις όμορες υπηρεσίες να σπεύδουν στο σημείο. Όπως ανέφερε, «σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβαν τον συντονισμό της όλης επιχείρησης ανώτερα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος», με έμφαση «στην αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς και στην προστασία παρακείμενων εγκαταστάσεων υψηλότερου κινδύνου». Επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών βραχιονοφόρων, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, για λόγους δημόσιας ασφάλειας αποκλείστηκε και εκτράπηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας από την Ελληνική Αστυνομία. Όπως τόνισε, «η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα σε έλεγχο σε λιγότερο από τέσσερις ώρες για ένα τέτοιο δύσκολο περιστατικό, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες ή σοβαροί τραυματισμοί».

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι το μήνυμα του 112 εκδόθηκε «κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου» και όχι αυτοβούλως από την Πολιτική Προστασία, όπως προβλέπεται θεσμικά.

Αναφερόμενος στη διερεύνηση των αιτίων, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή επιλήφθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, υπογραμμίζοντας ότι «είναι μία εξαιρετική υπηρεσία». Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθούν «τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και οι συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης».

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά και στην τραγωδία στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, επισημαίνοντας ότι η ίδια υπηρεσία «εντός 24ώρου βρήκε τα αίτια της συγκεκριμένης έκρηξης», διαβεβαιώνοντας ότι με τον ίδιο επαγγελματισμό θα εξεταστεί και το περιστατικό του Περάματος.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Κεφαλογιάννης εστίασε στο πλαίσιο πρόληψης και ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει υιοθετήσει ήδη από το 2016 την ευρωπαϊκή οδηγία SEVESO III, «το αυστηρότερο διεθνές πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων».

Ειδικά για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, ανέφερε ότι έχει καταγραφεί ως εγκατάσταση SEVESO ανώτερης βαθμίδας και ότι υποχρεούται να διαθέτει φάκελο κοινοποίησης, μελέτη ασφάλειας, εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας. Όπως είπε, «υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ έως την 1η Δεκεμβρίου του 2028», ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και ασκήσεις πεδίου τα έτη 2024 και 2025. «Οι ασκήσεις αυτές ήταν κρίσιμες και στο περιστατικό αυτό και γι’ αυτόν τον λόγο είχαμε μια τόσο γρήγορη και καλά συντονισμένη ανταπόκριση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήματα περί μετεγκατάστασης, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς αποτελεί αντικείμενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας και του Δήμου.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, η εγκατάσταση αυτή λειτουργούσε απόλυτα νόμιμα και εναρμονισμένη με τις πιο αυστηρές προβλέψεις του ευρωπαϊκού πλαισίου», επισημαίνοντας ότι η διαρκής επιτήρηση, οι έλεγχοι και οι ασκήσεις αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.