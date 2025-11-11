Wall Street: Ράλι και ρεκόρ για τον Dow Jones πριν την εκπνοή του shutdown

«Βουτιά» άνω του 16% για την CoreWeave, στο -2% η Nvidia.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της αμερικανικής οικονομίας οδεύει προς την λήξη του, μετά από 41 ημέρες, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στην λειτουργία και στη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με σημαντικά κέρδη 559 μονάδων ή 1,18% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 47.927 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε μικρότερα κέρδη 0,21% στις 6.846 μονάδες. Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος, με τον δείκτη Nasdaq να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στις 23.468 μονάδες, με μικρές απώλειες 0,25%. Από τις αρχές του μήνα ο τεχνολογικός δείκτης βρίσκεται άνω του 1% χαμηλότερα.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, «βουτιά» άνω του 16% σημείωσε η μετοχή της CoreWeave, καθώς η εταιρεία που δημιουργεί υποδομές για την ανάπτυξη της AI υποβάθμισε τις προβλέψεις της για το 2025, ενώ απώλειες άνω του 2% κατέγραψε ο τίτλος της Nvidia, μετά την ανακοίνωση της εξόδου της SoftBank από το μετοχικό κεφάλαιο του αμερικανικού κολοσσού.

Οι ανησυχίες για μία πιθανή «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη ώθησαν χαμηλότερα μεγάλα ονόματα του κλάδου, με την Micron να χάνει σχεδόν 4%, ενώ οι Oracle και Palantir υποχώρησαν 2% και 11% αντίστοιχα.

Σχετικά με το shutdown, η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, οδεύει προς το τέλος της, πιθανότατα την Τετάρτη, μετά την έγκριση από τη Γερουσία ενός προσωρινού νομοσχεδίου χρηματοδότησης που στηρίχθηκε από οκτώ μετριοπαθείς Δημοκρατικούς.

Το νομοσχέδιο πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, και η οποία δεν έχει πραγματοποιήσει συνεδρίαση από την έναρξη της παράλυσης. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε πως αναμένει ταχεία ψηφοφορία αύριο Τετάρτη, μετά τη σημερινή αργία της Ημέρας των Βετεράνων.

Το σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδότηση, έως τις 30 Ιανουαρίου, του μεγαλύτερου μέρους της κυβέρνησης και ορισμένων υπηρεσιών (όπως τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποθέσεων Βετεράνων, ο FDA, έργα στρατιωτικών κατασκευών) και το ίδιο το Κογκρέσο έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης, απαγορεύει τις απολύσεις στο Δημόσιο έως τις 30/1.

Στα μάκρο της ημέρας, ο ιδιωτικός τομέας απώλεσε ανά εβδομάδα 11.250 θέσεις εργασίας τις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 25 Οκτωβρίου, γεγονός που «υποδηλώνει ότι η αγορά δυσκολεύτηκε να παράγει θέσεις εργασίας με συνέπεια κατά το δεύτερο μισό του μήνα», σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία μισθοδοσίας ADP.